17. März 2018, 22:19 Uhr Zweite Bundesliga Nur ein Punkt für Lautern

Dem FCK gelingt zwar spät der Ausgleich, aber nicht der erhoffte Heimsieg gegen St. Pauli. Bochum siegt dank drei Toren von Hinterseer.

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Im Heimspiel gegen St. Pauli sind die Roten Teufel nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen und verpassten zwar den im Abstiegskampf dringend benötigten Sieg. Immerhin gelang Lukas Spalvis noch der späte Ausgleich (84. Minute) trotz einer roten Karten für Jan-Ingwer Callsen-Bracker (71. Minute). Zuvor hatte Aziz Bouhaddouz (73. Minute/Foulelfmeter) vor 32 243 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion das Führungstor für die Hamburger erzielt. Im Nachhinein sind wir glücklich über einen Punkt. Ob das reicht, werden wir am Ende sehen", meinte FCK-Angreifer Halil Altintop.

St. Pauli hat nach dem Remis vorerst sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Kaiserslautern hingegen fehlen fünf Punkte zu eben dieser Platzierung im Klassement. Die Zeichen stehen weiter auf Absieg. Kaiserslautern konnte aus den zurückliegenden vier Partien nur einen Sieg holen. Aue auf Relegationsrang 16 kann den momentanen Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Pfälzer mit einem Erfolg am Montag (20.30 Uhr) gegen Greuther Fürth noch ausbauen.

Bochum holte indes dank Lukas Hinterseer einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib. Der österreichische Stürmer ließ die VfL am Samstag durch seine drei Tore zum 3:2 (1:2)-Erfolg beim SV Sandhausen jubeln. Bochum lag in Sandhausen bereits mit 0:2 hinten, doch dann drehte Hinterseer auf und brachte seinen Klub mit drei Treffern (26./56./64.) nach vorne. "Das ist ein schönes Gefühl, zumal wir Offensiven zuletzt oft in der Kritik standen. Wir haben nach dem 0:2 das Spiel an uns gerissen und es nicht mehr abgegeben", sagte Hinterseer.

Union Berlin kam daheim gegen Jahn Regensburg nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und bleibt im Tabellenmittelfeld. Aufsteiger Regensburg kann nach der Punkteteilung vorerst den vierten Platz verteidigen und damit die viel beschworene De-facto-Nichtabstiegs-Marke von 40 Punkten knacken. Der Ausgleich für die Gäste aus der Oberpfalz beim 2:2 (0:1) fiel durch einen Foulelfmeter zwei Minuten vor Schluss. Auf neu verlegtem Rasen hatten Union-Kapitän Felix Kroos (45.) und Philipp Hosiner (63.) die sehenwerten Union-Tore erzielt. Marco Grüttner (59.) sorgte mit seinem elften Saisontreffer für das zwischenzeitliche 1:1. Marvin Knoll (88.) verwandelte dann kurz vor Schluss den Strafstoß für den SSV Jahn.

Tabellenführer Fortuna Düsseldorf war bereits am Freitag ein großer Schritt Richtung Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Beim 4:2 gegen Arminia Bielefeld drehte die Fortuna einen 1:2-Rückstand und festigte mit dem dritten Sieg in Serie die Spitzenposition in der zweiten Liga. Dahinter bleibt es weiter eng, weil der Tabellendritte Holstein Kiel 2:1 gegen den FC Heidenheim gewinnen konnte und so den Rückstand in der Tabelle zum 1. FC Nürnberg auf vorerst einen Punkt verkürzen.