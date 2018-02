23. Februar 2018, 21:45 Uhr Zeitplan in der Übersicht Das bringt die Nacht

Snowboard: Snowboarderin Ramona Hofmeister startet im Parallel-Riesenslalom den Angriff auf Top-Favoritin Ester Ledecka. Nach dem Triumph im Super-G bei den Skirennläufern peilt die Tschechin ihre zweite Goldmedaille in Pyeongchang an. Zwar ging Ledecka in den vergangenen 14 Monaten aus 33 ihrer 34 K.o-Duelle als Siegerin hervor, doch ihre einzige Niederlage musste sie gegen Hofmeister einstecken. Los geht es um 1.00 Uhr deutscher Zeit.

Viererbob: Die deutschen Viererbobs beginnen ihre Jagd auf das erste Gold seit 2006 in Turin. In den ersten beiden Läufen wollen sich Weltmeister Francesco Friedrich, Nico Walter und Johannes Lochner mit ihren Crews eine gute Ausgangsposition für die beiden finalen Durchgänge verschaffen. Der erste Lauf beginnt um 1.30 Uhr, der zweite um 3.07 Uhr.

Ski alpin: Bei der olympischen Premiere des Team-Wettbewerbs bietet sich den alpinen Skirennläufern die letzte Medaillenchance. Bei den Parallel-Rennen im K.o.-Modus trifft das deutsche Team im Achtelfinale auf die Slowakei. Bei der WM 2017 in St. Moritz war die deutsche Mannschaft, damals mit dem aktuell verletzten Felix Neureuther, in der ersten Runde an den Slowaken gescheitert. Als Favoriten gehen Österreich, Schweden und die Schweiz an den Start - die Deutschen haben nur Außenseiterchancen. Beginn ist um 3.00 Uhr deutscher Zeit.

Langlauf: Im Massenstart über 50 Kilometer gelten der Norweger Martin Johnsrud Sundby, der Kanadier Alex Harvey und der Schweizer Dario Cologna als Favoriten. Deutsche Starter sind Jonas Dobler, Thomas Bing, Andreas Katz und Lucas Bögl. Ziel ist eine Platzierung unter den ersten 20. Das Rennen startet um 6 Uhr deutscher Zeit.

Curling: Die schwedischen und US-amerikanischen Curler kämpfen am Samstagmorgen um Gold. Die USA um Skip John Shuster gewannen überraschend im Halbfinale 5:3 gegen das Curling-Mutterland Kanada, das zuletzt dreimal nacheinander Olympiasieger geworden war. Während der Weltmeister um Skip Kevin Koe erstmals seit 1992 das Finale bei Winterspielen verpasste, steht zum ersten Mal überhaupt ein US-Team im olympischen Endspiel. Los geht es um 7.35 Uhr deutscher Zeit.

Eisschnelllauf: Der letzte Eisschnelllauf-Wettbewerb in Pyeongchang ist der Massenstart. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein allenfalls Außenseiterchancen. Die Halbfinals beginnen um 12.00 Uhr deutscher Zeit.