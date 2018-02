16. Februar 2018, 19:35 Uhr Zeitplan in der Übersicht Das bringt die Nacht

Im Super-G will Viktoria Rebensburg die Favoritinnen um Lindsey Vonn ärgern. Ski-Freestylerin Kea Kühnel geht optimistisch in die Qualifikation.

Ski alpin: Viktoria Rebensburg hat ihre große Medaillenchance im Riesenslalom verspielt. Nun greift sie im Super-G an, in dem sie allerdings nicht zu den Medaillenkandidatinnen zählt. Gold dürfte eher an Sofia Goggia, Lindsey Vonn, Tina Weirather oder Lara Gut gehen. Für Deutschland startet zudem die 21-jährige Kira Weidle aus Starnberg. (Verfolgen Sie das Rennen ab 3 Uhr im SZ-Liveticker.)

Ski-Freestyle: Kea Kühnel geht zuversichtlich in die Qualifikation im Slopestyle. Ihr Wunsch nach einer frühen Startnummer erfüllte sich. Kühnel wird (ab 2 Uhr im SZ-Liveticker) als sechste von 23 Teilnehmern an der Reihe sein. Die ersten zwölf Fahrerinnen dürfen im Finale ebenfalls am Samstag (ab 5 Uhr im SZ-Liveticker) antreten.

Eiskunstlauf: Der Berliner Eiskunstläufer Paul Fentz steht im Finale des Männer-Wettbewerbs. Nach einem soliden Kurzprogramm erreichte der 25-Jährige auf Platz 24 gerade eben die Kür (ab 2 Uhr im SZ-Liveticker). Die Favoriten kommen allerdings aus anderen Ländern. Yuzuru Hanyu aus Japan, der Spanier Javier Fernandez, Nathan Chen aus den USA, und der Kanadier Patrick Chan dürften die Medaillen unter sich ausmachen.

Am Samstagmittag peilt dann Biathletin Laura Dahlmeier nach zweimal Gold und einmal Bronze im Massenstart den nächsten Rekord an. Vier Medaillen bei einer Olympia-Ausgabe hat noch keine Biathletin geschafft (ab 12.15 Uhr im SZ-Liveticker).

Auch für Skispringer Andreas Wellinger geht es erneut um eine Medaille. Nach Gold auf der Normalschanze zählt er auch auf der Großschanze zu den Favoriten (ab 13.30 Uhr im SZ-Liveticker). In der Qualifikation untermauerte der Olympiasieger als Vierter seine Ambitionen. Es gewann der Norweger Robert Johansson, Dritter auf der Normalschanze.

Im Skeleton hoffen die Deutschen auf ihre erste Goldmedaille. Weltmeisterin Jacqueline Lölling liegt zur Halbzeit der insgesamt vier Durchgänge in Führung, auch Anna Fernstädt und Vizeweltmeisterin Tina Hermann haben auf den Plätzen fünf und sechs noch Chancen auf das Podest (ab 12.20 Uhr und 13.30 Uhr im SZ-Liveticker).