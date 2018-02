21. Februar 2018, 07:42 Uhr Zeitplan in der Übersicht Das bringt der Tag

Langlauf: Norwegens Skilangläuferin Marit Björgen will Olympia-Geschichte schreiben. An der Seite der amtierenden Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla peilt die 37-Jährige im Teamsprint die achte olympische Goldmedaille ihrer Karriere an. Damit wäre sie die erfolgreichste Wintersportlerin bei Olympia. Für Deutschland gehen Nicole Fessel und Sandra Ringwald an den Start, die Männer werden durch Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer vertreten. Das Halbfinale beginnt um 9 Uhr, das Finale um 11 Uhr.

Eishockey: Erstmals seit 16 Jahren steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wieder im Olympia-Viertelfinale. Mit Weltmeister Schweden wartet aber ein starker Gegner auf die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm. Schon in der Vorrunde waren die Skandinavier Gegner des DEB-Teams gewesen, unglücklich unterlag Deutschland dort mit 0:1. Das Spiel beginnt um 13.10 Uhr.

Bob: Die deutschen Bobpilotinnen greifen im Zweierbob nach den Medaillen. Nach zwei Läufen liegt Mariama Jamanka mit Anschieberin Lisa Buckwitz überraschend auf Goldkurs, auf Rang drei folgt vor den abschließenden beiden Läufen Stephanie Schneider mit Annika Drazek. Bei den Männern hatte Francesco Friedrich mit Thorsten Margis bereits Zweier-Gold für Deutschland gewonnen. Der erste Lauf startet um 12.40 Uhr, der zweite um 14 Uhr.