26. Februar 2018, 20:27 Uhr Würzburger Kickers Bitte an den Busfahrer

Nominell gesehen wäre Orhan Ademi fürs Toreschießen zuständig – der Würzburger Stürmer aber trifft, wie seine Kollegen, in letzter Zeit nicht.

Die Würzburger Kickers sind nach einem Fehlstart und einem Zwischenhoch im Mittelmaß angekommen - unter anderem, weil ihnen eine Fachkraft für den Torschuss fehlt.

Von Sebastian Leisgang

Es ist längst überfällig, diese amtliche Verlautbarung unter die Leute zu bringen: Die Würzburger Kickers haben ihren Status als ungeschlagener Tabellenzehnter der dritten Liga eingebüßt. Besonders spitzfindige und pedantische Leute könnten jetzt natürlich einwenden, dass die Geschichte des Fußballs noch nie einen Tabellenzehnten ohne eine einzige Niederlage hervorgebracht hat, zumindest in einem solch fortgeschrittenen Stadium der Saison. Tatsächlich mag das wie ein Widerspruch in sich selbst anmuten, doch so war es nun mal: die Kickers, Tabellenzehnter, ohne Niederlage - zur ...