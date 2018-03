17. März 2018, 22:19 Uhr Wolfsburgs 0:1 gegen Schalke "Für alle ist es ein Nackenschlag"

Schalke 04 gewinnt ein lange Zeit unterirdisches Spiel gegen Wolfsburg. Die abstiegsbedrohten Niedersachsen schaden sich selbst mit einem verschossenen Elfmeter und einem Eigentor kurz vor Schluss.

Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Als die Partie vorüber war, legte Schalkes Trainer Domenico Tedesco einen 50-Meter-Sprint hin - und sprang dem Mann in die Arme, der in Wolfsburg den Boden für einen 1:0-Sieg bereitet hatte, der die Gelsenkirchener der Champions League näher bringt: Torwart Ralf Fährmann. In der 77. Minute hatte Fährmann einen - etwas schmeichelhaften - Elfmeter von Wolfsburgs Kapitän Paul Verhaegh gehalten. Beziehungsweise: Verheagh hatte den fünften von sechs Wolfsburger Elfmetern in dieser Saison verschossen. Und somit hatten Verhaegh und Fährmann es möglich gemacht, dass VfL-Innenverteidiger Robin Knoche vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eine Hereingabe von Schalkes eingewechseltem Stürmer Breel Embolo zum einzigen Treffer einer lange Zeit unterirdisch schlechten Partie ins eigene Netz verlängerte.

Die Schalker blieben durch ihren Sieg auf dem zweiten Tabellenplatz - und verhinderten en passant, dass sich der FC Bayern am Sonntag in Leipzig (18 Uhr) vorzeitig den Meistertitel sichert, der ihm freilich nicht mehr zu nehmen ist. Doch die Geschichte in Wolfsburg war eine andere, und sie kündete von der Niedergeschlagenheit, die tragische Wendungen im Abstiegskampf verursacht.

"Es tut mir unheimlich leid für meine Mannschaftskollegen und all die Fans im Stadion", lautete unisono das Fazit, das Verhaegh und Knoche nach ihrem gleichauf beendeten Wettbewerb um die Rolle des tragischen Wolfsburger Helden zogen. Beide wussten, dass sie einiges hätten tun können, um ihrem Team Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Mainz 05 hatte deutlich in Frankfurt (3:0) verloren, so dass die Wolfsburger vor Beginn der Partie wussten, dass sie nicht auf den Relegationsplatz abrutschen konnten.

Sie hatten überdies die Gewissheit, dass sie den Hamburger SV auf Distanz halten würden, der gegen Hertha BSC verloren hatte. Gegen Schalke brillierten sie nicht. Aber sie vermieden auch den Anschein, ihnen dem Tabellenplatz entsprechend, das heißt, heillos unterlegen zu sein. "Die Mannschaft hat heute ein Gesicht gezeigt, das wir brauchen. Sie hat sehr geschlossen gearbeitet. Wir haben Schalke das Leben schwer gemacht, wir hatten den Sieg oder mindestens ein Unentschieden verdient", sagte Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia, der aber immer noch auf seinen ersten Sieg wartet. Denn all das, was er an positiven Ansätzen sah, nutzte am Ende nichts.

Das schnelle Abhaken wird schwierig

Schalke trat offenkundig mit dem Plan auf, die Wolfsburger gewähren zu lassen. Was sie damit aus einem chirurgisch reinen Positionsspiel provozierten, war zunächst eine Orgie aus Quer- und Rückpässen der Wolfsburger. Sie wurde nur zaghaft unterbrochen - einmal durch Maxi Arnold, der aus 18 Metern rechts vorbeizielte, sowie durch Daniel Didavi, der nach 25 Minuten nach einer Ecke von Josip Brekalo einen Kopfstoß nur links neben das Tor setzte.

Richtig eingreifen musste Schalkes Torwart Fährmann aber erst nach einer halben Stunde, weil Arnold eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld so verrutschte, dass sie sich mit Unterstützung des eisigen Windes fast ins Tor senkte. Andererseits konnte man den Wolfsburgern zugutehalten, dass der mit "R" markierte Gang gut funktionierte: Jedes Mal, wenn Schalke Ballbesitz hatte, positionierte sich Wolfsburg mit Geschick vor dem eigenen Strafraum. Es gab daher auch nur einen Schalker Torschuss, als der spätere Elfmeter-Sünder Nastasic nach einer scharfen Hereingabe von Guido Burgstaller aus sechs Metern die Reflexe des belgischen VfL-Tormanns Koen Casteels prüfte (41.).

Auch nach der Pause änderte sich zunächst nichts am dürftigen Niveau der Partie. Wieder kam Wolfsburg als erstes Team gefährlich vor das Tor des Gegners, wieder durch Arnold, der in der 56. Minute eine Flanke von Brekalo aus kurzer Distanz übers Tor setzte. Schalke schlug erst nach 65 Minuten zu: Der kurz zuvor für Amin Harit eingewechselte Breel Embolo scheiterte nach einem zu lang geratenen Pass von Burgstaller an Casteels.

Erst danach wurde es turbulent, zunächst durch den Elfmeter. Nastasic traf Wolfsburgs Riechedly Bazoer zwar am Knöchel, doch Bazoer fiel so aufreizend und zeitversetzt, dass es schwer fällt, von einem berechtigten Strafstoß zu sprechen. Den Schalkern war es am Ende egal, weil Fährmann parierte - und Embolo noch einen Auftritt hatte: Er spielte im Strafraum Daniel Didavi aus - Knoche spitzelte den vergleichsweise blindlings in den Fünfmeterraum gepassten Ball mit einem Reflex ins eigene Netz. Zum Entsetzen der Zuschauer und der Mitspieler. In der Nachspielzeit zielte Wolfsburgs Nany Landry Dimata noch übers Tor. Es blieb beim Schalker Sieg.

"Für alle ist es ein Nackenschlag. Das ist heute nicht so einfach zu verkraften, aber wir müssen es schnell abhaken", sagte Labbadia. Doch mit dem schnell Abhaken ist das so eine Sache: Durch die Länderspielpause steht das nächste Spiel gegen Hertha BSC Berlin erst in zwei Wochen an. Das klingt nach langer Leidenszeit.