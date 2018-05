Bevor Joachim Löw zur Lage der Nationalmannschaft sprach, hat er erstmal einen Espresso getrunken, natürlich. Diese Gewohnheit behält Löw auch in Eppan in Südtirol bei, wo das DFB-Team bis zum 7. Juni hat ihr WM-Trainingslager bezogen hat. Auf Löw kommen dabei mehrere Aufgaben zu: Er muss einen Teamgeist schaffen und die beste Mannschaft finden. Und er muss sich entscheiden, auf welche Spieler er beim Turnier in Russland verzichten wird.