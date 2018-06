16. Juni 2018, 13:54 Uhr WM-Ticker Draxler startet gegen Mexiko

Das verrät Bundestrainer Joachim Löw im Gespräch mit dem ZDF. In Köln wird das Auto von Ilkay Gündogan beschädigt - der Nationalspieler erstattet Anzeige gegen Unbekannt.

WM-Meldungen im Überblick

Deutschland: Confed-Cup-Kapitän Julian Draxler wird beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko in der Startelf auflaufen. "Soviel kann ich schon sagen, Julian wird von Anfang an spielen", sagte Bundestrainer Joachim Löw dem ZDF. Der Profi von Paris Saint-Germain erhält damit am Sonntag vermutlich auf dem linken Flügel den Vorzug vor dem Dortmunder Marco Reus, der zunächst nur WM-Joker sein dürfte. Die Offensivreihe im Mittelfeld hinter Angreifer Timo Werner dürften damit Thomas Müller, Mesut Özil und Draxler bilden. Der 24-Jährige hatte die junge deutsche Mannschaft vor einem Jahr beim Sieg im Confederations Cup als Kapitän angeführt. Durch dieses Turnier habe Draxler nochmal einen "großen Schritt" gemacht, sagte Löw.

Deutschland: Das Auto von Ilkay Gündogan ist beschädigt worden. Der oder die Täter zerstörten dabei eine Scheibe, entwendet wurde offenbar nichts. Die Polizei Köln bestätigte dem SID am Samstagmorgen den aktenkundigen Vorgang, über den die Bild-Zeitung berichtet hatte. Gündogan hat bei der Staatsanwaltschaft Köln Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Laut Bild soll der Staatsschutz ermitteln, da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, das Verfahren wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Der Vorfall hat sich am späten Abend des 7. Juni in der Nähe des Hotels der deutschen Nationalmannschaft in Köln ereignet. An diesem Tag war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aus ihrem Trainingslager in Eppan/Südtirol dorthin gereist. Am 8. Juni fand in Leverkusen die WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien (2:1) statt. Nach seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan Mitte Mai in London war Gündogan bei seiner Einwechslung und danach bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden.

Deutschland gegen Mexiko: Der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani leitet das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland gegen Mexiko. Der 40-Jährige wurde vom Weltverband Fifa für die Partie am Sonntag in Moskau nominiert, Assistenten sind seine Landsmänner Reza Sokhandan und Mohammadreza Mansouri. Als Vierter Offizielle fungiert Mohammed Adulla Mohammed aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Faghani ist seit 2008 Fifa-Referee und wurde vor zwei Jahren zum besten Unparteiischen in Asien gekürt. Beim olympischen Fußball-Turnier 2016 leitete er in Rio de Janeiro das Finale zwischen der unterlegenen deutschen Auswahl und Brasilien. Beim Confederations Cup im vergangenen Jahr war er beim Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Chile sowie beim Halbfinale von Chile und Portugal im Einsatz. Welche Video-Schiedsrichter beim ersten deutschen WM-Spiel eingesetzt werden, entscheidet die Fifa erst einen Tag vor Anpfiff. Der Münchner Schiedsrichter Felix Brych kommt auch am vierten Spieltag nicht zum Zuge.