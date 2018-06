8. Juni 2018, 09:42 Uhr WM-Testspiele Island verspielt Zwei-Tore-Führung

Der WM-Neuling schafft nur ein 2:2 gegen nicht qualifizierte Ghanaer. Besser läuft es kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft für Portugal und England.

Testspiele im Überblick

England: Englands Fußball-Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Russland gefeiert. Fünf Tage nach dem 2:1 gegen Nigeria gewannen die Three Lions am Donnerstagabend in Leeds auch ihr letztes WM-Testspiel mit 2:0 (1:0) gegen Costa Rica. Im Duell der beiden WM-Starter brachte Marcus Rashford von Manchester United den Ex-Weltmeister in der 13. Minute mit einem 20-Meter-Traumtor in Führung; der nach einer Stunde eingewechselte Danny Welbeck vom FC Arsenal sorgte an der Elland Road per Kopf für das 2:0 (76.).

Die Engländer bestreiten am 18. Juni in der Gruppe G ihr erstes WM-Spiel gegen Tunesien. Anschließend bekommen es die Three Lions mit Belgien und Panama zu tun. Costa Rica bestreitet seinen letzten WM-Test am 11. Juni gegen Belgien. In Russland trifft das Team von Trainer Oscar Ramírez auf Rekord-Champion Brasilien, die Schweiz und Serbien.

Island: WM-Neuling Island hat bei seiner Generalprobe gegen Ghana einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt. Im letzten Testspiel kam die Mannschaft um Stürmer Alfred Finnbogason vom FC Augsburg nur zu einem 2:2 (2:0). Finnbogason traf nach einer überzeugenden ersten Halbzeit kurz vor dem Pausenpfiff zum verdienten 2:0 (40. Minute). Kári Árnason hatte die Isländer nach einer Ecke in der 6. Minute per Kopf im Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel wurde Ghana stärker und hatte deutlich mehr Spielanteile. Bei beiden Gegentreffern sah Islands Defensive nicht gut aus und ließ Querpässe passieren. Kasim Nuhu profitierte nach 66 Minuten, Thomas von Atletico Madrid traf in der 87. Minute zum Ausgleich. Island trifft bei der WM in Gruppe D auf Argentinien, Kroatien und Nigeria. Ghana verpasste die WM-Qualifikation.

Uruguay: Die Celeste hat ihr letztes Testspiel gewonnen. Das Team von Trainer Oscar Tabarez gewann in Montevideo 3:0 (1:0) gegen Usbekistan. Die Tore für Uruguay erzielten Giorgian de Arrascaeta (32.), Superstar Luis Suarez vom FC Barcelona (54./Elfmeter) und Jose Gimenez (73.). Am Sonntag wird Uruguay im WM-Teamquartier in Nischni Nowgorod erwartet. In Russland trifft der zweimalige Weltmeister in der Gruppe A zunächst auf Ägypten (15. Juni) sowie auf Gastgeber Russland und Saudi-Arabien.

Portugal: Mit Rückkehrer Cristiano Ronaldo gewannen die Portugiesen im letzten Test vor der Abreise 3:0 (2:0) gegen Algerien. Goncalo Guedes (17./55.) und Tor-Debütant Bruno Fernandes (37.) trafen für Portugal. Kapitän Ronaldo, der fünf Tage zuvor beim 0:0 in Belgien noch pausiert hatte, stand ebenso in der Startelf wie Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund.

Südkorea: Sechs Tage nach dem 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina kamen die Südkoreaner während Trainingslagers in Innsbruck nicht über ein torloses Remis gegen Bolivien hinaus. Die Asiaten, am 27. Juni in Kasan letzter deutscher Gruppengegner, testen am kommenden Montag in Grödig noch gegen Senegal.