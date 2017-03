25. März 2017, 22:46 Uhr WM-Qualifikation Holland scheitert an Bulgarien









Die Niederländer verlieren überraschend 0:2 in Sofia, damit gerät die WM-Qualifikation in Gefahr.

Frankreich hat viel Mühe mit Luxemburg. Die Schweiz, Schweden und Portugal feiern Siege.

Frankreich hat einen großen Schritt in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gemacht, die Niederlande hingegen müssen nach der verpassten EM 2016 erneut um die Teilnahme an einem großen Turnier bangen. Die Équipe Tricolore gewann am fünften Spieltag in Luxemburg mühevoll 3:1 (2:1) und führt die Gruppe A mit 13 Punkten an. Die Niederländer unterlagen Bulgarien mit 0:2 (0:2) und fielen auf Platz vier zurück.

Die Niederländer um Bayern-Profi Arjen Robben gerieten durch einen Doppelschlag des Bulgaren Spas Delew (5., 20.) früh in Rückstand und erholten sich davon nicht mehr. Für Frankreich erzielten Olivier Giroud (28., 77.) und Antoine Griezmann (37., Foulelfmeter). Für Luxemburg traf Aurelien Joachim (32.) ebenfalls per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Zuvor hatte Schweden 4:0 (1:0) gegen Weißrussland gewonnen und damit einen wichtigen Sieg auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme seit 2006 gefeiert. Dank der Treffer des Leipziger Stürmers Emil Forsberg (4., Foulelfmeter, 49.), des ehemaligen Hamburgers Marcus Berg (57.) sowie Isaac Kiese Thelin (78.) sprang Schweden mit zehn Punkten auf Platz zwei. Bulgarien (9) ist Dritter vor den Niederlanden (7).

Schweiz und Portugal siegen

Die Schweiz hat dank der Treffsicherheit von Joker Josip Drmic ihren Siegeszug in der WM-Qualifikation fortgesetzt und Europameister Portugal auf Distanz gehalten. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach traf zwei Minuten nach seiner Einwechslung in der 66. Minute zum 1:0 (0:0)-Endstand gegen Lettland.

Für das mit etlichen Bundesliga-Legionären gespickte Team der Eidgenossen war es der fünfte Sieg im fünften Spiel, wodurch die Mannschaft von Nationaltrainer Vladimir Petkovic zur Halbzeit der Ausscheidungsrunde in Europa in der Gruppe B mit der Optimalausbeute von 15 Punkten unangefochten an der Spitze liegt.

Erster Verfolger der Schweizer bleibt Portugal, das Ungarn mit dem deutschen Trainer Bernd Storck auf der Bank 3:0 (2:0) bezwang und zwölf Zähler aufweist. Die Hausherren gewannen durch Treffer von André Silva (32.) und Cristiano Ronaldo (36., 65.). Für den Weltfußballer waren es die Treffer acht und neun in der laufenden Qualifikation.

Belgien hat in der Gruppe H einen schweren Rückschlag abgewendet. Die Roten Teufel holten am fünften Spieltag gegen Verfolger Griechenland trotz zwischenzeitlichen Rückstandes immerhin ein 1:1 (0:0) und führen die Gruppe mit 13 Punkten weiter an.