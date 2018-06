4. Juni 2018, 15:22 Uhr WM-Kader der Nationalelf Sané in der Sackgasse

Leroy Sané darf nicht mit zur Fußball-WM in Russland, weil der Bundestrainer aktuell andere für geeigneter hält.

Nun stellt sich die Frage, warum der Mann von Manchester City im Nationalteam noch nicht das gezeigt hat, was er eigentlich kann.

Von Sebastian Fischer , Eppan

Es war der Höhepunkt einer großen österreichischen Fußballfeier und sicher nicht so angenehm, als deutscher Spieler auf dem Rasen zu stehen, doch Leroy Sané blieb. Er hörte sich an, wie Tausende Menschen kitschige Lieder über Austria sangen. Und als einer von nur vier Nationalspielern ging er nach der 1:2-Testspielniederlage am Samstagabend dem leisen Applaus der deutschen Fans entgegen. Sané hatte nicht gut gespielt. Aber er ahnte nicht, dass es für einen Sommer sein Abschied werden würde.

Am Montag, einen Tag und zwei Nächte nach den Eindrücken von Klagenfurt, legte Joachim Löw eine lange Kunstpause ein, nachdem er den vierten Namen jener Spieler aufgezählt hatte, die er aus dem vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland gestrichen hat. Er wusste ja, dass niemand damit gerechnet hatte. Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen, das war vorher so spekuliert worden. Aber Sané?

Der Flügelspieler, 22, seit ein paar Wochen englischer Meister mit Manchester City, wozu er mit zehn Toren und 15 Vorlagen beitrug und in der Premier League als bester Jungprofi ausgezeichnet wurde, ist in Deutschland ein Fußballer mit einem besonderen Alleinstellungsmerkmal. Er ist womöglich Deutschlands aufregendstes Talent. In Zeiten, in denen viele die schablonenartige Ausbildung von Nachwuchsspielern kritisieren, denen Kreativität und Mut fehle, ist Sané, 22, einer der letzten Dribbler; ein Spieler, bei dem die Zuschauer zu raunen beginnen, wenn er lossprintet. Er ist der schnellste Nationalspieler. Allerdings weiß er das auch selbst sehr gut, und das ist vielleicht ein kleines Problem.

Wer Sané in den vergangenen Jahren in der Nationalmannschaft sah, hatte oft den Eindruck, er würde gerne alle seine Fähigkeiten auf einmal zeigen. Wer seine Mannschaftskollegen oder den Bundestrainer reden hörte, der konnte meinen, sie sprächen über ihn, ohne seinen Namen zu nennen. Toni Kroos sagte nach dem 0:1 im Testspiel gegen Brasilien im März, in dem Sané nach einer Stunde ausgewechselt worden war: "Man muss einfach ehrlich zugeben, dass wir auf gewissen Positionen nicht gut genug waren. Und viele ihre Chance nicht genutzt haben." Löw sagte damals: "Manch ein Jungstar schießt nicht so schnell in die Höhe, wie man denkt."

Am Montag sagte Löw: "Leroy hat riesiges Talent, absolut. Er wird auch bald wieder dabei sein, ab September werden wir verstärkt mit ihm arbeiten. Aber er ist vielleicht in den Spielen der Nationalmannschaft noch nicht so ganz angekommen."

Der Test gegen Österreich war durchaus beispielhaft für Sanés elf Länderspiele bisher. Er war viel gelaufen, nach vorne und nach hinten, war auf der linken Außenbahn stets unterwegs. Doch immer wenn er den Ball führte, schien er nicht so recht zu wissen, wie seine Aktionen mal enden könnten. Mit großen Schritten lief er stattdessen in seine persönlichen Sackgassen. Anstatt aufzuschauen, dribbelte er weiter und nahm seinen Kollegen die Räume, in die sie hätten starten können.

Es sei eine knappe Entscheidung gewesen zwischen Sané und Julian Brandt, sagte Löw, "beide haben große Qualitäten, beide sind dribbelstark." Brandt schloss in seiner auffälligsten Aktion gegen Österreich eine Kombination mit Stürmer Petersen ab; Sané schoss einen Freistoß übers Tor. Brandt war 2017 dabei, als Deutschland den Confed Cup gewann, was Löw noch mal betonte. Sané sagte die Teilnahme ab, um sich an der Nase operieren zu lassen.