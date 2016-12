29. Dezember 2016, 19:16 Uhr Wintersport Shiffrin bricht Ski-Rekord









Die US-Amerikanerin gewinnt am Semmering ihren zwölften Slalom nacheinander - eine solche Serie ist noch keiner Skirennfahrerin gelungen.

Mikaela Shiffrin hat den Slalom am Semmering gewonnen und damit einen neuen Sieg-Rekord aufgestellt. Die 21 Jahre alte Amerikanerin feierte den zwölften Erfolg in einem Torlauf nacheinander - eine solche Siegesserie in einer Disziplin war vor ihr noch keiner Skirennfahrerin in der alpinen Historie gelungen.

Shiffrin hatte am Dienstag und Mittwoch bereits die Riesenslaloms auf dem Zauberberg gewonnen. Um ihren Sieg im Slalom am Donnerstag musste die 21 Jahre alte Weltmeisterin und Olympiasiegerin zwischenzeitlich bangen, nachdem ein Fehler beim Start des zweiten Durchgangs sie bereits vier ihrer insgesamt neun Hundertstelsekunden Vorsprung auf Velez Zuzulova gekostet hatte. Mit einer überragenden Fahrt im unteren Teil der Strecke machte Shiffrin dann aber ihren dritten Sieg in Folge klar.

Im letzten Rennen des Kalenderjahres 2016 gewann Shiffrin vor der Slowakin Veronika Velez Zuzulova und Wendy Holdener aus der Schweiz. Beste deutsche Starterin war Maren Wiesler als 17., Elisabeth Willibald wurde 19., Christina Geiger landete auf Platz 21. Lena Dürr fuhr als vierte DSV-Starterin auf Rang 25 auch noch in die Punkte.