4. November 2017, 10:49 Uhr Werder Bremen Neuer Trainer, neues Pech









Feedback

Die ersten Verbesserungen und die hoffnungsvolle Handschrift von Florian Kohfeldt sind beim SV Werder am Freitagabend unverkennbar.

Doch der Last-Minute-Schock beim 1:2 bei Eintracht Frankfurt vergrößert die Not - und macht die Entscheidung in der Trainerfrage an der Weser noch schwieriger.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Milos Veljkovic hockte am Freitagabend auf dem Rasen der Frankfurter Arena und machte keinerlei Anstalten, wieder aufzustehen. Neben ihm stand Florian Kainz wie festgewurzelt, den Blick zum Videowürfel unter dem Faltdach gerichtet. Dort oben leuchtete das Ergebnis, das bei den geschlagenen Protagonisten vom SV Werder später wahlweise als "extrem bitter" oder "sehr enttäuschend" verortet wurde. Der Last- Minute-Gegentreffer zum 1:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt versetzte die Bremer Delegation eine ganze Weile im Stadtwald in eine Art Schockstarre. Dann schleppten sich die Spieler in den dunkelgrünen Jerseys zu den mehr als 3000 mitgereisten Fans, um ein bisschen aufmunternde Unterstützung zu empfangen.

Anders als noch fünf Tage zuvor bei einem dramatisch schlechten 0:3 gegen den FC Augsburg hatten Bremens Berufsfußballer tatsächlich nicht wie ein Abstiegskandidat gespielt. Sondern lange eine breite Brust herausgekehrt, die beinahe konträr zum Tabellenstand (17.) wirkte. "Wir waren in weiten Teilen mindestens ebenbürtig. Wir hatten keine Angst vor Ballverlusten, oft Überzahl im Mittelfeld und sind gut in die Zwischenräume gekommen. Aber dann bekommen wir einen langen Ball nicht verteidigt." Das sagte der junge Maximilian Eggestein, ein Musterschüler des Werder-Wegs. Der 20-Jährige bekundete, das soeben Erlebte sei "schwierig in Worte" zu kleiden - aber dem U21-Nationalspieler war das einigermaßen gelungen. Nur: Besser machte auch eine treffende Analyse die prekäre Situation nicht.

"Wir hätten mehr verdient"

In dieser vertrackten Gemengelage bemühte sich Interimstrainer Florian Kohfeldt um die passenden Worte: "Wir hätten mehr verdient. Wir haben verloren, und deshalb bin ich unzufrieden." Gleichwohl habe die Mannschaft einen leidenschaftlichen Auftritt hingelegt, der "in Zukunft auch belohnt wird", versicherte der 35-Jährige, der tatsächlich in Windeseile einen fußballerischen Fortschritt vorgeführt hatte.

Abwehrchef Niklas Moisander, der die Führung von Ante Rebic (17.) mit dem vorübergehenden 1:1 egalisierte (25.), lobte neben "Mentalität und Charakter" vor allem den von Kohfeldt vermittelten Matchplan, der in "eines unserer besten Spiele der Saison" gemündet hatte.

Der Trainer hatte Werder ein extrem flexibles, in dieser Saison noch nie praktiziertes 4-3-3-System verordnet, mit dem die hoch verteidigenden Gäste zur Pause "eigentlich mit ein, zwei Toren hätten führen sollen", wie der sich in herausragender Form präsentierende Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky zugab. Auch sein Trainer Niko Kovac lobte "wendige, mobile, spielstarke" Bremer für ihre mutige erste Halbzeit.