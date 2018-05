26. Mai 2018, 23:33 Uhr Vorbereitungsturniere Im Finale chancenlos

Der Münchner Peter Gojowczyk verliert zwar das Endspiel in Genf, in der Weltrangliste erreicht der 28-Jährige aber dennoch seine bisher beste Position.

Peter Gojowczyk hat seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour klar verpasst. Der 28-Jährige musste sich am Samstag im Finale des Sandplatzturniers von Genf dem Ungarn Marton Fucsovics nach nur 68 Minuten mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Damit bleibt der Sieg im französischen Metz im vergangenen September Gojowczyks einziger Titel. Trotz der Niederlage kann Gojowczyk, der in der Vorwoche in Rom sein erstes Masters-Achtelfinale erreicht hatte, auf eine gelungene Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open in Paris zurückblicken. Am Montag wird er in der Weltrangliste auf Rang 43 klettern, so hoch war der Münchner noch nie klassiert. Zudem darf er sich über ein Preisgeld von 47.105 Euro freuen. In der ersten Runde von Roland Garros trifft er auf den Briten Cameron Norrie.

In Genf erwischte Gojowczyk einen Fehlstart gegen Fucsovics, 26, der seinen ersten Titelgewinn auf der Tour feierte: Der Deutsche leistete sich zu viele leichte Fehler und verlor seine ersten beiden Aufschlagspiele, nach einer Viertelstunde stand es 0:4. Auch bei seinem anschließenden Service hatte Gojowczyk zwei Breakbälle gegen sich, wehrte diese aber ab und verhinderte die Höchststrafe im ersten Satz. Im zweiten Durchgang biss sich Gojowczyk besser in die Partie und brachte zunächst mehr Präzision in sein Spiel. Beim Stand von 2:2 kassierte er jedoch erneut ein Break, auch seinen nächsten Aufschlag musste er abgeben. Im gesamten Spiel gelang es Gojowczyk nicht, den Ungarn bei dessen Service in ernste Bedrängnis zu bringen.

Der Österreicher Dominic Thiem hat sich unterdessen mit dem Titel beim Herrentennis-Turnier in Lyon auf die French Open eingestimmt. Der Weltranglisten-Achte setzte sich am Samstag im Endspiel mit 3:6, 7:6 (1), 6:1 gegen den Franzosen Gilles Simon durch. Thiem lag im zweiten Satz schon 2:4 zurück, danach schaffte der 24-Jährige noch die Wende. Für Thiem, der in dieser Sandplatzsaison auch schon den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal schlagen konnte, war es der zehnte Turniersieg seiner Karriere.