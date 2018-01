20. Januar 2018, 11:30 Uhr Volvo Ocean Race Chinesischer Fischer stirbt nach Unfall mit Regattajacht

Die beschädigte Jacht des Teams Vestas 11th Hour Racing in einem Hafen in Hong Kong.









Beim Volvo Ocean Race vor Hong Kong kollidiert ein teilnehmendes Boot mit Fischern. Die Polizei ermittelt.

Bei der vierten Etappe der Hochseeregatta Volvo Ocean Race ist ein Mensch gestorben. Wie der Veranstalter mitteilte, ist ein Crewmitglied eines chinesischen Fischereischiffs bei einer Kollision mit dem amerikanisch-dänischen Team Vestas 11th Hour Racing ums Leben gekommen.

Der Vorfall hat sich demnach rund 50 Kilometer vor dem Etappenziel Hongkong ereignet und geschah in internationalen Gewässern. Die Besatzung der Jacht, die selbst unverletzt blieb, alarmierte die Rettungskräfte, indem es für das Fischerboot einen Mayday-Ruf absetzte . Nach Angaben des Veranstalters wurden neun Besatzungsmitglieder des chinesischen Schiffs gerettet, ein Crewmitglied starb an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.

In einer Pressemitteilung drückten das betroffene Team als auch die Rennleitung den Angehörigen des Toten ihr Bedauern über den Vorfall aus.

Die Regatta, bei der die Teilnehmer 45 000 Seemeilen um die Welt segeln, findet alle drei Jahre statt. Sie begann am 22. Oktober im spanischen Alicante und endet im Juni in Den Haag in den Niederlanden.