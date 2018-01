27. Januar 2018, 00:00 Uhr Volleyball Eltmann hat einen Plan









Feedback

Der Zweitligist könnte dieses Jahr aufsteigen - auf dem Umweg mit einer Wildcard. Beantragt hat der Klub die Lizenz für die erste Liga nicht.

Von Katrin Freiburghaus

Motivieren, da ist sich Milan Maric sicher, müsse er vor dem Spitzenspiel der zweiten Volleyball-Bundesliga am Samstag niemanden. Der Trainer des Tabellendritten VC Eltmann setzt darauf, dass sich sein Team nach der Niederlage in Rüsselsheim vor Wochenfrist gegen den Zweiten Schwaig rehabilitieren will. Sein Team, in der vergangenen Saison Zweitliga-Meister, liegt einen Zähler hinter seinem Samstagsgegner und zwei hinter dem aktuellen Liga-Primus Grafing. "Die Vorgabe war nicht, die Meisterschaft zu wiederholen", sagt Maric, "aber wenn wir schon mal da stehen, ...