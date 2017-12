28. Dezember 2017, 17:11 Uhr Vierschanzentournee Warum ein Skispringer wie ein Ballon schwebt









Wie gelingt es dem Athleten, so lange durch die Luft zu segeln? Wieso ist der Absprung das Entscheidende? Skispringen ist eine der komplexesten Sportarten - so geht es.

Von Lisa Sonnabend

Nach wenigen Sekunden ist es vorbei. Die Zuschauer schreien "Ziiiiiiieh", dann hat der Skispringer bereits wieder Boden unter den Füßen, die TV-Sender richten die Kameras auf den nächsten Athleten, der sich oben auf der Sprungschanze bereit macht. So wird es auch an diesem Samstag ablaufen, wenn die Vierschanzentournee, die berühmteste Sprungserie der Welt, in Oberstdorf beginnt. In diesen wenigen Sekunden spulen die Springer allerdings einen Bewegungsablauf ab, der von außen so einfach aussieht, aber so kompliziert ist wie kaum ein anderer im Sport.

Ende des 20. Jahrhunderts landeten die Skispringer nach gerade einmal 20 Metern im Schnee, heute springen sie weit mehr als 100 Meter. Beim Skifliegen sogar bis zu 253,5 Meter - diesen Rekord stellte der Österreicher Stefan Kraft im März 2017 im norwegischen Vikersund auf. Es kommt dabei nicht nur auf Athletik und Technik an, sondern auch auf physikalische Berechnungen. Die Springer wissen genau, wie sie sich in der Anlaufspur bewegen müssen, wie sie abspringen sollten, um optimal in die Fluphase zu kommen.

Die Springer setzen sich in Oberstdorf auf einen Balken, der auf einem 44 Meter hohen Schanzenturm angebracht ist. Von dort stoßen sie sich möglichst kräftig ab und gleiten auf einer 108 Meter langen Anlaufspur hinunter, bis sie abheben. Es gilt dabei, eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, der Schanzentisch ist in einem Winkel von 38 Grad geneigt. Denn je schneller der Skispringer ist, wenn er vom Schanzentisch abspringt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Flug weit geht.

Nach dem Abstoßen geht der Athlet tief in die Hocke, er legt die Hände an die Körperseiten an und er trägt keine flatternde Kleidung, sondern einen eng anliegenden Anzug. So hält er den Luftwiderstand möglichst klein. Zudem ist es wichtig, dass die Reibung zwischen Skiern und Schnee möglichst gering ist, die Skier müssen gut gewachst sein und dürfen nicht auf dem Schnee verkanten, die Spur muss frei sein, keine Schneekörner sollten auf ihr liegen. Wenn der Springer in Oberstdorf unten am Schanzentisch angekommen ist, saust er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 92 Kilometern pro Stunde auf die Absprungrampe zu.

Nun steht die entscheidende, allerdings auch die schwierigste Phase eines Sprunges an. Idealerweise stößt sich ein Athlet genau an der Kante des Schanzentisches ab. Ist er zu spät dran, gelingt der Absprung nicht kräftig genug. Ist er zu früh dran, verschenkt er wertvolle Meter bei der Weite, er erreicht nicht die optimale Flugkurve. Allerdings ist es alles andere als einfach, den perfekten Absprungmoment zu erwischen; denn dem Sportler, der so schnell wie ein Auto auf der Autobahn angerast kommt, bleiben gerade einmal zwei Hundertstel Sekunden Zeit, um im richtigen Moment von der Schanze abzuspringen. Er muss sich gleichzeitig nach oben strecken und den Oberkörper nach vorne schieben, um in die Flugposition zu gelangen.

Beim Absprung kommt es neben der Physik und der Technik vor allem auf die Psyche an. Das perfekte Timing entscheidet, ob ein Satz gelingt. Der Deutsche Richard Freitag trifft den Punkt zum Absprung derzeit am besten, er eroberte zuletzt einen Podestplatz nach dem anderen und dominiert den Gesamtweltcup. Sein Teamkollege Andreas Wellinger ist Weltcup-Zweiter, auch er spürt derzeit den Flow. "Wenn man in Form ist und das richtige Gefühl hat, kann man locker losspringen - und das ist meist am besten", sagte der 22-Jährige vor kurzem.

Das Problem der Skispringer ist: Irgendwann ist dieses gute Gefühl plötzlich weg, das Timing beim Absprung passt nicht mehr. Springer, die wochenlang die Szene dominierten, brechen plötzlich ein und es dauert oft lange, bis die Abstimmung wieder stimmt und das Selbstvertrauen so groß ist, dass sie zurück in die Weltspitze finden. Manchen gelingt dies auch gar nicht mehr, Karrieren können so schnell vorbei sein wie ein Sprung.