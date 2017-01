3. Januar 2017, 18:13 Uhr Vierschanzentournee Eisenbichler tüftelt an einem großen Werk









Lange ist Markus Eisenbichler nur hinterhergesprungen, nun hat der 25-Jährige plötzlich gute Chancen bei der Vierschanzentournee. Was ist passiert?

Von Volker Kreisl, Innsbruck

Im Jubel steckt viel von der Persönlichkeit. Beim Skispringen sieht man coole Athleten, die nach einer guten Landung höchstens ein bisschen die Arme hoch nehmen. Es gibt introvertierte Springer, die selbst nach einer Führungsweite bloß ein bisschen den Kopf wiegen, und dann sind da noch die strahlenden Gute-Laune-Sportler, deren Lachen auch im Jubel Charisma hat. Sie würden nie die Luft malträtieren oder mit aufgerissenen Augen auf die eigenen Fäuste starren wie Markus Eisenbichler.

Es gibt auch im Skispringen diese etwas diskriminierende Unterscheidung in die Talente, denen alles zufliegt, und die Arbeiter-Typen, die weniger veranlagt sind. "Was die anderen von selbst können, das schaffst du mit deinem Fleiß!" - damit wird der Arbeitsschüler gerne gelobt, aber es ist ein schales Lob. Jeder weiß, dass die Gesellschaft mehr auf niemals schwitzende Genies steht. Und doch schauen sehr viele Sportfans in Deutschland gerade auf den aktuellen Vierten in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee, den fleißigen Arbeiter Markus Eisenbichler.

Anders als etwa Richard Freitag und Andreas Wellinger wurde ihm nie das ganz große Talent bescheinigt. Eisenbichler war auch nicht schon als Teenager im A-Kader oder feierte da gar einen Weltcupsieg. Er ist einer von denen, "die etwas länger brauchen", wie Bundestrainer Werner Schuster sagt. Umso erfreuter ist er nun über die Entwicklung des 25 Jahre alten Siegsdorfers.

17 Jahre lang hat er trainiert und probiert, und im Dezember ist er als Dritter in Lillehammer erstmals bei einem Weltcup auf das Siegerpodest gekommen. Und nun ist er der Einzige aus Schusters Team, der nach zwei von vier Springen noch Chancen in der Tournee-Gesamtwertung hat, wenngleich er bei 19,2 Punkten Rückstand auf den Führenden Kamil Stoch für den Sieg schon eine kleinere Sensation bräuchte.

Es sind die besten Tage in der bisherigen Karriere des Markus Eisenbichler, er könnte sie entspannt genießen, aber das ist nicht seine Art. Er beendet seine Analysen meistens mit den Worten: "Es kann noch ein bisschen besser sein." Oder: "Es fehlen noch ein paar Prozent." Und dennoch: Eisenbichler steht kurz vor seinem Durchbruch, weil er in den vergangenen Jahren besonders verzweifelt war und in diesem Sommer besonders ehrgeizig gearbeitet hat.