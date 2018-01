1. Januar 2018, 17:22 Uhr Vierschanzentournee Duell um den Tourneesieg









Bei der Vierschanzentournee fällt bereits ein Vorentscheidung in der Gesamtwertung.

Für den Sieg kommen in Kamil Stoch und Richard Freitag eigentlich nur noch zwei Springer in Frage.

Die Österreicher erleben ein Debakel.

Von Volker Kreisl, Garmisch-Partenkirchen

Der Schnee war in dicken Flocken vom Himmel gefallen, ging bald über in dicke Regentropfen, die der Fallwind die Schanze hinunterblies. Am nächsten Tag leuchtete der Himmel dann wieder blau auf, aber auch das ruhige Wetter wird nur von kurzer Dauer sein: In Innsbruck drohen schon wieder Wolken und Böen, und weil dies die ganz normale Vierschanzentournee-Witterung ist, meinte der deutsche Bundestrainer Werner Schuster auch etwas anderes, als er "turbulente" Wettkämpfe prophezeite.

Was unberechenbar ist bei dieser Tournee, das ist die Form der Athleten, woraus sich tatsächlich ein turbulentes Neujahrsspringen ergab. Es ging hin und her, es gab Überraschungen im Feld. Es gab Springer, die sich für schlechte Vorleistungen revanchieren konnten, und solche wie den österreichischen Mitfavoriten Stefan Kraft und dessen gesamtes Team, die schlimme Niederlagen erlitten. Doch an der Spitze der Gesamtwertung änderte sich nichts. Der Pole Kamil Stoch siegte und baute mit zwei fabelhaften Sprüngen auf 135,5 und 139,5 Meter seine Führung aus; Richard Freitag konterte mit ebenfalls gekonnten Sätzen (132 und 137 Meter), liegt jedoch in der Gesamtwertung bereits 11,8 Punkte zurück.

Schuster: Noch keine Vorentscheidung

Das sind umgerechnet 6,5 Meter auf der Schanze, Trainer Schuster sieht darin aber noch keine Vorentscheidung. Er beruft sich auf die Nervenstärke Freitags und sagt, der Sachse könne Stoch weiter mit eigenen Mitteln schlagen. Vier Sprünge seien noch zu absolvieren, "es ist noch lange nichts entschieden", so Schuster.

Freitag lobt seinen Gegner, dieser erlaube den anderen fast keine Fehler und sei "sehr, sehr stark". Im übrigen wolle er sich auf die eigenen Sprünge konzentrieren. Taktisch ist dieses Lob nicht unklug, Stoch schiebt er so die Favoritenrolle zu.

Der Sieger steht zwar noch nicht fest, aber es scheint schon jetzt klar zu sein, dass er zwischen Stoch und Freitag ermittelt wird. Der Dritte im Tournee-Ranking, Dawid Kubacki, liegt mehr als 20 Punkte zurück. Zu den Abgehängten gehören auch Freitags Kollegen, die anderen deutschen Skispringer. Den Auftritt in Garmisch-Partenkirchen dürften sie dennoch in guter Erinnerung behalten: Andreas Wellinger gelang mal wieder ein weiter Sprung, im Übrigen kamen Karl Geiger (Oberstdorf) und Stephan Leyhe (Willingen) auf die Plätze sieben und zehn. Plötzlich zurück mit beachtlichen Sätzen waren auch Springer wie der Gesamtsieger von 2016, Peter Prevc, der erstmals wieder konstant und weit sprang, auch wenn er in dieser Tournee keine Chance mehr hat.

Er hatte in den Turbulenzen zum Auftakt am Samstagabend bereits alles verloren. Der angekündigte Oberstdorfer Rückenwind blies stramm, weshalb die Jury alles unternahm, damit kein Glückspilz früh einen zu großen Vorsprung bekam. Es schüttete und blies - und dem Wettkampf wurden Fesseln angelegt. Alle sprangen von Luke elf, spektakuläre Weiten waren da nicht drin. Die meisten wurden vom Rückenwind auf den Hang gedrückt; kam doch einmal beflügelnder Aufwind auf, wurde gewartet, bis er wieder drehte. Die Trainer begrüßten dies, aus besseren Verhältnissen konnte keiner einen Vorteil ziehen, außer er springt wie Stoch. Der setzte sich etwas ab, weil er im unteren Teil seines Fluges eine Luftwelle erwischte, auf der er zehn Meter weiter surfte als der Rest.