Die Vierschanzentournee endet am Samstag mit dem Springen in Bischofshofen.

Auf der Paul-Außerleitner-Schanze hält Andreas Wellinger mit 144,5 Metern den Schanzenrekord.

Von Matthias Schmid , Innsbruck

Andreas Wellinger blickte plötzlich mit ernster Miene drein und griff nach dem Ergebniszettel vor ihm. Er studierte intensiv die Zahlen auf dem Podium der Pädagogischen Hochschule von Innsbruck. "Also, 65 Punkte Vorsprung" habe Kamil Stoch auf ihn, fasste der deutsche Skispringer mit gespielter Ernsthaftigkeit seine Analyse zusammen.

Dem 22-Jährigen war in diesem Moment eher zum Lachen zumute, als dass er ernsthaft über seine Chancen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee Auskunft geben wollte. Denn Wellinger weiß, dass es für ihn nach dem dritten Platz am Bergisel beim letzten Springen in Bischofshofen unter normalen Umständen nur noch um Platz zwei in der Gesamtwertung der Tournee geht. Umgerechnet etwa 36 Meter müsste er auf der Paul-Außerleitner-Schanze auf den Führenden Polen aufholen. "Kamil kann sich nur noch selber schlagen", fügte Wellinger hinzu, "und das wird nicht passieren, weil niemand ihm das gleiche wünscht wie Richie."

Dass der gebürtige Traunsteiner in Innsbruck als Zweiter mit dem weitesten Sprung des Tages (133 Meter) über die Gesamtwertung sprechen musste, war ihm unangenehm. Man merkte ihm an, wie es in ihm arbeitete. Denn die Frage nach den Chancen auf den begehrten Gesamtsieg war eigentlich Richard Freitag vorbehalten. Er und Kamil Stoch hatten sich ja "a wahnsinniges Duell" geliefert, wie Wellinger es ausdrückte. Sie sind gerade die besten Skispringer, sie heben sich sogar von den anderen Weltklasseleuten wie Wellinger und Daniel Andre Tande noch mal ab.

Die ersten beiden Wettkämpfe hatte Stoch gewonnen, Freitag war zweimal der zweite Platz geblieben. Doch dann stürzte der 26-jährige Freitag am Donnerstag bei der Landung im Innsbrucker Zielhang. Bei 130 Metern. So weit war auch Stoch gesprungen, ebenfalls mit Schwierigkeiten beim Aufsprung, aber ohne Sturz eben. Während der Doppel-Olympiasieger aus Zakopane später seinen dritten Sieg aneinanderreihte, ist Freitag nach Hause gefahren. Der gebürtige Sachse verzichtet im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Februar in Pyeongchang auf einen Start am Samstag in Bischofshofen und lässt sich nun in Oberstdorf an seiner geplagten Hüfte behandeln. "Das ist zwar bitter, aber da es in der Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören", ließ Freitag ausrichten.

Stoch hat nun in Bischofshofen die große Möglichkeit, mit Sven Hannawald gleichzuziehen, der als bisher einziger Springer in der Geschichte alle vier Springen der Tournee für sich entscheiden konnte.