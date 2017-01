2. Januar 2017, 10:41 Uhr Vierschanzentournee "Das ist Skispringen, meine lieben Leute"









Bei der Vierschanzentournee sind die deutschen Springer weit entfernt von Siegen.

Während Markus Eisenbichler überraschend stark springt, schwächeln seine etablierten Kollegen.

Von Matthias Schmid , Garmisch-Partenkirchen

Severin Freund lehnte sich in der Auslaufzone an seine gewaltigen Sprungski und hielt sich daran fest. Es sah so aus, als würde er seine Arbeitsgeräte zweckentfremden, sie als Stützhilfen verwenden, damit ihn der leichte Wind nicht umweht. Es sind keine leichten Tage für Freund bei der Vierschanzentournee. Der deutsche Vorzeigespringer und Doppel-Weltmeister der vergangenen Jahre musste beim Neujahrsspringen am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen mit Rang 20 die nächste Enttäuschung verarbeiten, nachdem er den Auftaktwettbewerb in Oberstdorf als 21. beendet hatte. "Das ist Skispringen, meine lieben Leute", sagte er mit einem gequälten Lächeln. "Manchmal muss man so etwas schlucken. Sportlerleben haben auch Täler."

Der Gesamtzweite des vergangenen Jahres begegnet seinen Resultaten mit dem nötigen Realismus. Er weiß, dass er nach einer Hüftoperation und einer fünfmonatigen Pause noch nicht mit den Besten mithalten kann. "Er geht sensationell mit der schwierigen Situation um, weil er so rational ist", sagte der deutsche Bundestrainer Werner Schuster, der gleichzeitig aber auch einräumte, dass sich Freund schon weiter in seinem Leistungsaufbau wähnte. Zu Beginn des Winters hatte Freund gar ein Springen im finnischen Ruka gewonnen. Im Moment fehlen Freund etwa zehn Meter pro Sprung auf die besten Athleten wie den Tournee-Führenden Kamil Stoch.

Nur Eisenbichler rettet die Bilanz

Von Siegen können die deutschen Skispringer in diesen Tagen daher nur träumen. Die Bilanz zur Halbzeit der Vierschanzentournee hübscht vor allem ein Springer auf, der lange Zeit nur hinterhergesprungen ist: Markus Eisenbichler. Nach seinem sechsten Rang in Oberstdorf verpasste der 25-Jährige in Garmisch-Partenkirchen als Vierter nur knapp das Podest, er ist gerade der beste deutsche Springer, die neue Führungsfigur und der Einzige, für den ein Platz unter den besten drei kein Traum, sondern ein realistisches Ziel geworden ist.

"Ich kann als Vierter echt zufrieden sein", sagte Eisenbichler, dessen Entwicklung Schuster "atemberaubend" nennt. Anfang Dezember hatte der Siegsdorfer in Lillehammer als Dritter erstmals eine Weltklasseleistung gezeigt. Doppel-Olympiasieger Stoch und der Garmisch-Sieger Daniel-André Tande sowie der Oberstdorf-Gewinner Stefan Kraft dürften ihn nun häufiger als Konkurrenten um die Spitzenplätze bekommen. "Markus hat ein tolles Fluggefühl", findet Schuster. Und sprachlich kann Eisenbichler gar schon mit Sven Hannawald mithalten, der vor 15 Jahren bei seinem Tournee-Triumph mit vier Siegen einen Satz geprägt hatte, den sich nun auch der Oberbayer zu Eigen gemacht hat: "Ich versuche, weiter mein Zeug zu machen."

Eisenbichler und auch der Überraschungsachte von Garmisch, Stefan Leyhe, sind gute Beispiele dafür, dass man sich auch im fortgeschrittenen Aktivenalter und nach einer längeren Formkrise noch auf ein ungeahntes Niveau hieven kann.