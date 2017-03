3. März 2017, 18:46 Uhr VfB Stuttgart VfB-Fans protestieren gegen Großkreutz-Trennung









Nach dem Rauswurf von Kevin Großkreutz beim VfB Stuttgart sind die Reaktionen eindeutig.

Die meisten Anhänger sind ärgern sich darüber, dass sich der Verein von dem Spieler trennt.

Großkreutz war bei den VfB-Fans sehr beliebt.

Der VfB Stuttgart hat sich von seinem Spieler Kevin Großkreutz getrennt - und die Fans protestieren dagegen. Auf allen möglichen Kanälen kritisieren Anhänger die Entscheidung des Vereins.

Offiziell heißt es, dass die "Vorgänge" aus Sicht des Klubs nicht folgenlos bleiben konnten. Großkreutz war in der Nacht zum Dienstag unter Alkoholeinfluss in eine Schlägerei verwickelt worden, war aber offensichtlich nicht Verursacher der Auseinandersetzung. Ein Polizeisprecher teilte mit, er sei "wohl zur falschen Zeit am falschen Ort" gewesen. Großkreutz soll mit Jugendspielern des VfB Stuttgart unterwegs gewesen sein und wurde nach dem Vorfall mit Kopfverletzungen in einem Krankenhaus behandelt. "Gerade die Spieler der ersten Mannschaft haben eine besondere Vorbildfunktion für den Verein im Allgemeinen und unsere Jugendspieler im Besonderen", sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser.

#Großkreutz ist ein Typ. Bisschen schlicht, dennoch authentisch. Nicht immer klug. Am Ende ein Mensch, der Fehler macht. Wie wir alle. — Florian Hellmuth (@chieff89) 3. März 2017

Das reicht vielen Anhängern als Begründung für den Abschied offenbar nicht aus. Vor allem auf der Facebook-Seite des VfB äußern viele Fans ihr Unverständnis. Kevin Großkreutz gilt wegen seiner direkten Art und weil er nach dem Abstieg im vergangenen Jahr als Weltmeister dem Verein die Treue hielt als Fan-Liebling.

Ernüchternde Erkenntnis am Ende: Egal, wie loyal du gewesen bist, dein Verein begleitet dich nicht in die Zweitklassigkeit. #Grosskreutz — Ralf Heimann (@ralfheimann) 3. März 2017

Manche ziehen Vergleiche zum FC Bayern. Uli Hoeneß kehrte dort nach seiner Haft wegen Steuerhinterzeihung als Präsident an die Spitze des Klubs zurück. Der Brasilianer Breno wurde wegen Brandstiftung zu einer Haftstrafe verurteilt und absolvierte seine Resozialisierungsmaßnahme als Co-Trainer an der Säbener Straße. Franck Ribéry wurde 2009 angeklagt, Sex mit einer minderjährigen Prostituierten gehabt zu haben. Er wurde 2014 freigesprochen, da nicht nachzuweisen war, dass er etwas von der Minderjährigkeit der Prostituierten gewusst hatte.

In München bekommen Steuerhinterzieher, Brandstifter & Puffbesuche bei Minderjährigen Rückendeckung. #VfB ist LÄCHERLICH! #Großkreutz — ingolf (@ichauch55) 3. März 2017

Aus VfB-Kreisen heißt es trotzdem energisch, die Trennung sei unvermeidlich gewesen. Großkreutz stimmte selbst der Vertragsauflösung zu und verzichtet somit auf eine Abfindung. In der Pressekonferenz am Freitag bat der 28-Jährige unter Tränen um Verzeihung. "Ich entschuldige mich bei den Leuten, ich muss damit leider leben."

Es wäre auch verwunderlich, wenn die Verantwortlichen in einer Phase, in der es für den VfB Stuttgart zum ersten Mal seit Jahren nahezu optimal läuft (erster Platz, fünf Siege in Serie) ohne Not einen Fan-Aufstand provozieren würden. Denn dass Kevin Großkreutz bei den Anhängern sehr beliebt war, das wusste jeder beim VfB.