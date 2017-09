17. September 2017, 17:25 Uhr Vettel in der Formel 1 "Im nächsten Moment hat es schon geknallt"









Weil er zu viel Risiko eingeht, scheidet Sebastian Vettel in Singapur schon in der ersten Runde aus.

Sein Rückstand in der WM-Wertung wächst auf bedrohliche 28 Punkte an.

Von Philipp Schneider

Die Bordkamera von Sebastian Vettel zeigte ein verstörendes Bild. Einige Rennwagen waren zu sehen, die frontal auf ihn zu fuhren. Es sah ein bisschen so aus, als wäre Vettel als Geisterfahrer unterwegs. Das Bild täuschte aber, Vettel fuhr in dieselbe Richtung wie all die anderen, das war die gute Nachricht. Vettel rollte allerdings rückwärts in dieser ersten Runde in Singapur und das auch noch ohne Frontflügel und Nase an seinem Ferrari. Das war die schlechte Nachricht.

Ihre größten Dramen schreibt die Formel 1 gerne in den Startphasen, das weiß man natürlich. Aber es gab am Sonntag beim Rennen in Südostasien auch noch einige Dinge, die man vorher nicht wusste. Weil es dort zum ersten Mal regnete.

Wenn es regnet in Singapur während des Rennens, dann sehen die Fahrer die Wolken nicht. Sie fahren ja im Dunkeln, und wenn sie zum Himmel blicken, dann sehen sie dort nur die Tropfen, die an ihren Visieren abperlen und das gleißende Licht der 1485 Scheinwerfer, die drei Megawatt Strom benötigen und die Strecke viermal so hell erleuchten wie ein Fußballstadion. Seit zehn Jahren kreist die Formel 1 in Singapur, der Marina Bay Street Circuit ist auch ohne Regen die spektakulärste Strecke. Es gibt die meisten Kurven, die heftigsten Bodenwellen, die höchsten Temperaturen - die Piloten schwitzen in ihren Rennoveralls zwei Liter Flüssigkeit aus, so schwül ist es. Singapur ist ein Rennen, das Masochisten große Freude bereitet. Und neuerdings auch Lewis Hamilton. Er lag vor Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas am Ende eines Grand Prix', der nach drei Safety-Car-Phasen wegen Überschreitung der zulässigen Renndauer beendet wurde. Und der nach der ersten Runde ohne die Beteiligung der zwei Ferraris ausgetragen wurde, vor allem: ohne Hamiltons WM-Konkurrenten Vettel, der ausgerechnet auf jener Strecke, die ihm und seinem Rennwagen am besten liegt, zum Opfer und auch zum Mit-Täter in einem kuriosen Start-Crash wurde.

Vettel hat nun 28 Punkte Rückstand

"Es geht weiter, es ist kein Weltuntergang, aber es hilft nicht", sagte Vettel. Dabei zog er allerdings ein trauriges Gesicht, das am Tag des jüngsten Gerichts durchaus angemessen wäre. Hamiltons Vorsprung in der Wertung ist sechs Rennen vor Schluss auf 28 Punkte angewachsen.

Seine erst dritte Pole Position in dieser Saison hatte Vettel noch mit einer Jubelarie gefeiert, wie man sie in diesem Jahr nicht einmal nach einem seiner Siege gehört hatte. Das lag nicht nur an seiner eigenen Parkposition. Das lag vor allem an der Parkposition von Hamilton. Nur als Fünfter ging der WM-Führende ins Rennen, die Red Bull von Max Verstappen und Daniel Ricciardo standen hinter Vettel, und auch der Ferrari von Kimi Räikkönen lag noch vor dem Briten. Singapur war noch nie gut zu Mercedes, selbst in den Jahren, in denen die Stuttgarter klar überlegen waren. Nico Rosberg verlor dort 2014 die Weltmeisterschaft, Hamilton schied ein Jahr später aus und Mercedes wurde vorgeführt. Von Vettel. Am Sonntag schenkte Singapur Mercedes und Hamilton möglicherweise den Titel. Singapur. Regen. Max Verstappen. Und wohl auch Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel in den Katakomben, nicht auf der Strecke. (Foto: REUTERS)

Die Frage vor dem Start war nicht gewesen, ob die Attacke der Red Bulls auf Vettel kommen würde. Die Frage war nur, wann die Attacke kommen würde. Und natürlich, wie sie aussehen würde. Es ist grundsätzlich nicht angenehm, von Autos eingekeilt zu werden, deren Piloten nicht viel zu verlieren haben, weil sie eben nicht um den WM-Titel mitfahren. "Wenn die Lücke da ist, fahre ich rein", hatte Verstappen angekündigt. Das hatte man geahnt. Es gibt keine Lücke, in die der 19-Jährige nicht fahren würde, manchmal fährt Verstappen sogar in Lücken, die gar nicht da sind. Sebastian Vettel sorgte sich allerdings wenig. Er ging am Samstag noch davon aus, dass "keiner das Rennen in der ersten Runde beenden will". Da konnte er nicht wissen, dass er, Räikkönen und Verstappen das Rennen in der ersten Runde gemeinschaftlich beenden würden.

Und das ging so: Räikkönen startete am schnellsten, links zog er vorbei an Verstappen, der wiederum links von Vettel lag. Verstappen, das ist zu seiner Entschuldigung zu erwähnen, geriet also ins Sandwich der Ferraris. Vettel zog immer weiter nach links, weshalb Verstappen seinen Red Bull in Richtung Räikkönen steuerte, um nicht mit Vettel zu kollidieren. Mit dem linken Vorderrad touchierte er das rechte Hinterrad von Räikkönen. Daraufhin verloren beide Piloten die Kontrolle, Räikkönen drehte sich und rummste in den Seitenkasten von Vettel. In der folgenden Kurve räumten sich Verstappen und Räikkönen gegenseitig ab und nahmen dabei natürlich nicht Lewis Hamilton mit, sondern Fernando Alonso (der ja ansonsten ausnahmsweise mal ein erfreuliches Rennen erlebt hätte). Vettel wiederum drehte sich nach Kurve drei, knallte in die Mauer. Von da an fuhr er rückwärts. Ohne Frontflügel und Nase. Das Safety Car bog auf die Strecke und plötzlich führte Hamilton das Rennen an - vor Ricciardo und Nico Hülkenberg.