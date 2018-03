22. März 2018, 08:51 Uhr Usain Bolt "BVB, mach dich bereit für Freitag"

Am Freitag in Dortmund unterwegs: Usain Bolt.

Der achtmalige Sprint-Olympiasieger trainiert bei Borussia Dortmund mit. Der FC Bayern ist offenbar an Jonas Hector interessiert. Serena Williams verliert in Miami sehr deutlich.

Meldungen im Überblick

Usain Bolt, Dortmund: Usain Bolt trainiert am Freitagvormittag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Das kündigte der 31-jährige Jamaikaner am späten Mittwochabend auf Twitter an und schrieb über eine Comic-Zeichnung von sich selbst im Dortmund-Trikot: "BVB, mach dich bereit für Freitag."

Auch der Bundesligist selbst twitterte, Bolt komme, das Training (ab 10.30 Uhr) mit ihm sei öffentlich, die Kapazität aber begrenzt. Der achtmalige Olympiasieger hatte im August vergangenen Jahres nach der Leichtathletik-WM seine Karriere beendet. Er hatte bereits vor Wochen ein Probetraining bei Borussia Dortmund angekündigt. Der genaue Termin stand aber noch nicht fest.

Ende Februar hatte der ehemalige Supersprinter gesagt, er habe seinen ersten Vertrag bei einem Fußball-Verein unterzeichnet - ohne ihn allerdings zu benennen. Am 10. Juni führt er im Stadion Old Trafford von Manchester United eine Weltauswahl "Soccer Aid World XI" an. Kapitän der gegnerischen englischen Mannschaft von Ex-Fußballern und Showbizz-Größen ist Popstar Robbie Williams. Der Erlös des Benefiz-Spiels kommt dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) zu Gute.

FC Bayern, Bundesliga: Fußball-Rekordmeister Bayern München ist angeblich an einer Verpflichtung von Nationalspieler Jonas Hector interessiert. Laut Informationen des kicker haben die Bayern Kontakt zum 27 Jahre alten Linksverteidiger vom abstiegsbedrohten Bundesligisten 1. FC Köln aufgenommen. Sollten die Rheinländer absteigen, wäre Hector angeblich für sieben bis acht Millionen Euro zu haben. Auch DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund soll seine Fühler nach dem 35-maligen Nationalspieler ausgestreckt haben.

Tennis, Miami: Die vor gut einem halben Jahr Mutter gewordene Serena Williams ist auf der WTA-Tour auch bei ihrem zweiten Start früh gescheitert. Beim Turnier in Miami verlor die 23-malige Grand-Slam-Siegerin am Mittwoch in der ersten Runde deutlich in zwei Sätzen mit 3:6 und 2:6 gegen die Japanerin Naomi Osaka. Diese hatte erst in der vergangenen Woche überraschend das Turnier in Indian Wells gewonnen.

Serena Williams hatte am 1. September eine Tochter zur Welt gebracht. Bei ihrem Comeback in Indian Wells war sie in der dritten Runde an ihrer Schwester Venus gescheitert. Die mittlerweile auf Rang 22 der Weltrangliste platzierte Osaka trifft in Miami in der nächsten Runde auf Elina Switolina aus der Ukraine. In der zweiten Runde treffen mit Carina Witthöft und die an Nummer zwölf gesetzte Julia Görges auch zwei deutsche Spielerinnen aufeinander. Das Hartplatz-Turnier ist mit fast acht Millionen Dollar dotiert.

DFB, Länderspiel: Der schottische Schiedsrichter William Collum pfeift das Fußball-Länderspiel zwischen Weltmeister Deutschland und Spanien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf. Der 39 Jahre alte Lehrer ist seit 2006 FIFA-Schiedsrichter und kam bei der EM 2016 in Frankreich zum Einsatz.Das Duell der DFB-Auswahl am 27. März in Berlin gegen Rekordweltmeister Brasilien wird vom Schweden Jonas Eriksson (43) geleitet.