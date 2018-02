10. Februar 2018, 22:22 Uhr US-Basketball Hoffen auf die Zukunft









Die Los Angeles Lakers und die Los Angeles Clippers trennen sich von prägenden Spielern - und wollen so für künftige Titel sorgen. Cleveland wird durch zahlreiche Tauschgeschäfte zum Meisterkandidaten in dieser Saison.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Es ist Zeit für einen Blick in die Geschichtsbücher, weil in dieser Spielzeit tatsächlich passieren könnte, was sich in der Historie der nordamerikanischen Basketballliga NBA erst drei Mal ereignet hat, in den Jahren 1958, 1994 und 2005: Es ist möglich, dass in dieser Saison kein Verein aus Los Angeles die Ausscheidungsrunde erreichen wird. Die Lakers, immerhin 16-maliger Meister, dümpeln derzeit mit einer Bilanz von 23:31 auf Platz elf der Western Conference, die noch titellosen Clippers (28:25) liegen beinahe gleichauf mit den Denver Nuggets, den New Orleans Pelicans und Utah Jazz - und von diesen vier Klubs können nur zwei in die Playoffs kommen.

Die Stimmung ist dennoch prächtig bei den Basketballfans in der Stadt, und das hat nichts mit den Titelchancen beider Vereine zu tun, die jeweils bei ein paar Hundertstelpunkten über null Prozent liegen. Es liegt an den Transaktionen der vergangenen Tage. Denn bald werden in Los Angeles wieder Akteure spielen, die das Prädikat Superstar nicht nur zu Marketingzwecken verliehen bekommen, sondern eine Mannschaft tatsächlich zur Meisterschaft führen können.

Mal wieder getrennt: LeBron James und Dwyane Wade (noch im Dress der Cavaliers) haben mit den Miami Heat zwei Meisterschaften gewonnen. In Cleveland waren sie zusammen weniger erfolgreich. (Foto: Soobum Im/USA TODAY Sports)

Das Regelwerk der amerikanischen Sportligen unterscheidet sich gewaltig von denen im europäischen Fußball, was einen Transfer wie etwa den des brasilianischen Dribblers Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain ausschließt. Es gibt Gehaltsobergrenzen, Vorschriften bei Tauschgeschäften und Transfers sowie Begrenzungen bei der Verpflichtung vertragsloser Spieler. Das führt dazu, dass ein Vereinsmanager nicht einfach mit ganz viel Geld eine Meistermannschaft basteln kann, sondern strategisch vorgehen muss.

Cleveland schiebt sogar Meisterspieler Dwyane Wade ab

Deshalb, in aller Kürze, die bedeutsamen Transfers vor Ablauf der Wechselfrist am vergangenen Donnerstag: Die Lakers haben Jordan Clarkson und Larry Nance Jr. zu den Cleveland Cavaliers geschickt und dafür Isaiah Thomas und Channing Frye bekommen, deren Verträge zum Saisonende auslaufen. Kurzer Einschub: Die Cavaliers haben quasi alle Spieler abgegeben, die nicht verwandt oder verschwägert mit LeBron James sind, außer Thomas auch Dwyane Wade (einst Titelträger mit Miami Heat), Derrick Rose (Utah Jazz) und Joe Johnson (Sacramento Kings) - und haben durch das drastische Ausmisten und Zugänge wie Clarkson, Nance, George Hill und Rodney Hood tatsächlich einen Titelkandidaten geschaffen.

Zurück nach Los Angeles, wo die Clippers ihren Starspieler Blake Griffin, Willie Reed und Brice Johnson zu den Detroit Pistons geschickt und dafür Tobias Harris, Avery Bradley und Boban Marjanovic sowie zwei künftige Nachwuchsspieler bekommen haben. Die Clippers versuchten gar, ihren Center DeAndre Jordan nach Cleveland zu verhökern, der nach dieser Spielzeit wieder mal den Markt der Vertragslosen testen und auf eine Gehaltserhöhung hoffen könnte.

Keine Passform: Isaiah Thomas (2. von links) hat nach überstandener Verletzung im Cavs-Trikot nicht an seine Form der letzten Saisons anknüpfen können. Ebenfalls kein LeBron-James-Teamkollege mehr ist Jae Crowder (rechts). (Foto: Jim Mone/AP)

Warum freuen sich die Leute in Los Angeles, wo doch nun beide Vereine keine realistische Chance auf den Titel in dieser Saison haben?

Die Lakers träumen davon, LeBron James nach Los Angeles zu locken

Nun, die Lakers-Manager Rob Pelinka und Magic Johnson haben den Verein gar wunderbar auf die Sommerpause vorbereitet. Sie dürften, sollten sie auch noch Julius Randle loswerden und Luol Deng entlassen, mehr als 70 Millionen Dollar an Gehalt für neue Spieler übrig haben. Sie könnten also sowohl LeBron James als auch Paul George (derzeit Oklahoma City Thunder) verpflichten - und noch Spielraum für brauchbare Ersatzspieler haben. Sollte dieser Plan nicht klappen, kommen in der Sommerpause 2019 Akteure wie Kevin Durant, Klay Thomson (beide Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) und Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves) auf den Markt. Auch keine schlechte Auswahl.

Ähnlich sehen das auch die Clippers, die bereits vor der Saison Spielmacher Chris Paul an die Houston Rockets abgegeben haben. Nun sind sie den teuren und verletzungsanfälligen Griffin (Durchschnittsgehalt bis 2012: 35 Millionen Dollar pro Saison) losgeworden und haben Jordan kein Angebot für eine Vertragsverlängerung gemacht. Der sagt mittlerweile: "Mein Name wird seit Jahren immer genannt, wenn es um Wechselgerüchte geht. Ich würde meine Karriere gerne dort beenden, wo ich gewollt und geschätzt bin." Es heißt nun, dass sich die Clippers auf die Sommerpausen 2019 und 2020 konzentrieren und dann womöglich die in Los Angeles geborenen Kevin Love und Russell Westbrook in die Stadt locken wollen.

Back home: Dwyane Wade (rechts) neben Heat-Coach Spoelstra. Der Routinier gilt als Gewinner des Cavaliers-Trades. Von 2003 bis 2016 spielte Wade in Miami und fühlt sich nach eigenem Kundtun dort zuhause. (Foto: Wilfredo Lee/AP)

Gewiss, all die Gerüchte um künftige Sommerpausen sind ungefähr so haltbar wie der Vertrag eines wechselwilligen Fußballspielers in Europa - und doch sorgen sie dafür, dass die Fans in einer Stadt, deren Vereine null Chance auf eine Meisterschaft in dieser Saison haben, dennoch jubeln, als hätten sie eben diesen Titel gerade gewonnen.