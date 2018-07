6. Juli 2018, 12:25 Uhr Uruguays Diego Godín Führungskraft und Rädelsführer

Diego Godín hält die als nahezu unüberwindbar geltende Abwehr von Uruguay zusammen.

Der Kapitän steht für die Tugenden seines Landes wie kaum ein anderer und hat eine bewegte Karriere hinter sich.

Von Javier Cáceres, Sotschi

Vor den Spielen Uruguays hallt von den Wänden ein Ruf wider, den sie auch bei Atlético Madrid zur Genüge kennen. Und der mehr ist als ein Appell: Er ist ein Befehl. "Portería a cero, portería a cero, eh?", ruft Diego Godín; es ist die uruguayische Variante des Mantras des früheren Bundesligatrainers Huub Stevens: "Die Null muss stehen." Vor allem aber ist es das Mantra, mit dem an diesem Freitag die Hoffnungen der Uruguayer im Viertelfinale gegen Frankreich stimuliert werden. Denn der zweimalige Weltmeister aus Südamerika muss - falls die letzten Tage nicht ein einziger Bluff waren - auf seinen Stürmer Edinson Cavani verzichten.

Der Ausfall, einer Wadenverletzung geschuldet, bestürzt die Uruguayer zutiefst. Nicht nur, weil Cavani mit drei Treffern ihr treffsicherster WM-Stürmer ist. Sondern auch, weil Uruguay seit 2010 kein einziges WM-Spiel gewinnen konnte, in dem einer der beiden Stammstürmer, Cavani oder Luis Suárez, ausfiel. Der kopfballstarke Godín kann immerhin auf drei Tore verweisen, die er bei Pflichtspielen in Abwesenheit von Suárez und/oder Cavani erzielte. Umso wichtiger ist, dass die Uruguayer ihre famose Defensivleistung bei dieser WM um ein Kapitel erweitern. Bislang mussten sie nur einen Gegentreffer hinnehmen, beim 2:1-Achtelfinalsieg gegen Portugal, bei dem Cavani beide Tore erzielte - und Godín mit seinem Klubkameraden José María Giménez die Abwehrschlacht gegen Cristiano Ronaldo und Co. dirigierte.

Seit 2005 spielt Godín in der uruguayischen Nationalmannschaft, er ist zu der Referenz der Mannschaft geworden, zum legitimen Nachfolger des legendären Kapitäns der Weltmeistermannschaft von 1950, Obdulio Varela, den sie nicht von ungefähr "El Gran Jefe" nannten, den großen Chef. Godín, den sie El Faraon nennen, den Pharao, ist Hüter der Essenzen, Codes, Rituale und Ehrbegriffe, die Varela begründete. Den Debütanten wird von den Älteren das Trikot überreicht, sorgsam gefaltet, und sie werden gelehrt, dass es in Ehren zu halten sei. Godín selbst fing sich bei seinem Debüt einen Rüffel ein: Nach dem Spiel wollte er das verschwitzte Trikot in der Kabine an einen Haken hängen, doch das himmelblaue Shirt fiel hinunter. "Die 'Celeste' niemals auf den Boden, Nene (Kind)!", herrschten ihn die Älteren an, darunter sein Vorgänger als Kapitän, Diego Lugano.

Godín als Rädelsführer

Von Spielern wie ihm hat er sich abgeschaut, was das Wort Führungskraft bedeutet. Zusammen mit Lugano legte er sich mit dem mächtigsten Menschen des uruguayischen Fußballs an, dem Magnaten Paco Casal - obwohl Casal sein persönlicher Manager war. Sie forderten ein, dass der Verband den Vertrag mit dem Ausstatter Puma verlängerte, ohne ein weitaus höheres Angebot von Nike in Betracht zu ziehen. Puma musste sein Angebot erheblich nachbessern.

Er wurde auch zu einem der Rädelsführer der uruguayischen Profis, die Spottlöhne verdienen und an den aberwitzigen Millioneneinnahmen, die Casals Firma Tenfield einstreicht, beteiligt werden wollen. Das entsprach dem Fußball Godíns, der geprägt ist von Kompromisslosigkeit gegen sich und andere. Selbst dann, wenn der Freund der Gegner ist.

Bei einem Duell von Atlético Madrid und dem FC Barcelona trug er vor Jahren mal ein blaues Auge davon, verursacht von seinem Landsmann Luis Suárez, der bei Barça spielt. Es ist auch kein Zufall, dass er zu einer der Ikonen von Atlético wurde. Seine Werte passen zu jenen, die sein dortiger Trainer Diego Simeone predigt. "Ich genieße den Fußball nur in Anführungszeichen. Es ist schwierig, auf den Platz zu gehen und Spaß zu haben", sagte er vor Jahren der spanischen Zeitung El País.