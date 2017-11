18. November 2017, 09:56 Uhr Uli Hoeneß im SZ-Interview "Ich gebe der Taktik keinen allzu hohen Stellenwert"









Die Bayern-Basketballer spielen gegen Brose Bamberg.

In einem Interview mit der SZ sagt Präsident Uli Hoeneß: "Ich sehe unsere Mannschaft vorne."

Zudem spricht er über sein Spielverständnis. "Wie im Fußball gebe ich der Taktik keinen allzu hohen Stellenwert", meint er.

Von Joachim Mölter und Ralf Tögel

Vor dem Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga hat FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß die sportliche Rivalität mit Meister Brose Bamberg geschürt. "Bamberg hat die Saison mit gewissen Schwierigkeiten begonnen", sagte der 65-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Samstagausgabe): "Ich sehe unsere Mannschaft vorne."

Die Münchner empfangen den Titelverteidiger am Sonntag als Tabellenführer - das wollen sie bis zum Saisonende bleiben. "Ich sage ganz deutlich, die Meisterschaft ist das Ziel", richtete Hoeneß eine Kampfansage an den Serienmeister aus Franken.

Hoeneß hat nach seiner Gefängnisstrafe vor einem Jahr die Führungsposition im Klub wieder übernommen, den jüngsten Aufschwung seiner Basketballer führte der Patriarch launig genau darauf zurück: "Ich bin ja wieder da." Während seiner Abwesenheit sei "lange über 5000 Euro diskutiert" worden, nun werde die Geschäftsführung der Basketball-Abteilung an der "langen Leine geführt", erklärte Hoeneß: "Heute holt man Spieler, anschließend besorge ich notfalls das Geld."

Spätestens im Oktober 2021 werde eine 10.000-Zuschauer-Halle eröffnet, sagt Hoeneß

Hoeneß sprach auch über die Ambitionen der FC-Bayern-Basketballer, sich in der Euroleague zu etablieren, dem höchsten kontinentalen Wettbewerb: "Entweder über sportliche Erfolge oder über die Möglichkeit, Member dieses elitären Klubs zu werden." An letztgenanntem seien "beide Seiten sehr interessiert". Die für die Euroleague notwendige 10.000-Zuschauer-Halle werde spätestens im Oktober 2021 im Olympiapark eröffnet, kündigte Hoeneß an; das sei allerdings kein Hinderungsgrund für eine frühere Teilnahme: "Ich denke, dass der FC Bayern so attraktiv ist, dass man uns zwei, drei Jahre Bonus gäbe."

Was die von Red Bull und dessen Eishockeyklub gebaute Halle angeht, versprach Hoeneß zudem "etwas ganz Besonderes: Möglicherweise kommen da zehntausend Leute, nur um das Flutlicht anzuschauen".

Über sein Spielverständnis für Basketball sagte der Fußball-Weltmeister von 1974: "Wie im Fußball gebe ich der Taktik keinen allzu hohen Stellenwert. Ich bin kein großer Freund von Leuten, die über die flache Sechs oder die tiefe Raute alles wissen - aber nichts darüber, wie die Psyche eines Spielers sein muss, um Höchstleistungen zu bringen." Er habe jedoch festgestellt, dass er bei der Nachbetrachtung von Basketballspielen "sehr oft kongruent mit unseren Fachleuten" sei.