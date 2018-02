26. Februar 2018, 20:23 Uhr TSV 1860 München Frost in Giesing

Das 1860-Heimspiel gegen den TSV Buchbach fällt wegen Kälte aus. Der Vorsprung auf Verfolger FC Bayern München II schmilzt.

Von Markus Schäflein

"Löwen sind, wo die Sonne scheint, auf Giesings Höhen daheim", heißt es in dem mitreißenden 1860-Song "TSV, du bist mein Verein" von Den & Ben. Derzeit ist es auf Giesings Höhen allerdings genauso frostig wie im Rest von München und von Bayern, und angesichts der vereisten Stehstufen und Treppen im Stadion an der Grünwalder Straße musste das für diesen Dienstag angesetzte Regionalliga-Heimspiel gegen den TSV Buchbach abgesagt werden.

Das Pech der Sechziger ist in diesem Fall, dass so viele Menschen ihre Spiele sehen wollen - für die paar Hundert, die zu den Heimspielen des Verfolgers FC Bayern München II erscheinen, sind nämlich genügend eisfreie Tribünenplätze vorhanden. Und so konnten die Bayern am Sonntag gegen Eichstätt spielen (im Bild Derrick Köhn nach seiner roten Karte vor den vereisten, leeren Rängen), gewannen 2:0 und verkürzten den Rückstand auf den Tabellenführer TSV 1860 auf sieben Zähler. Und sollte das für Mittwoch (19 Uhr) angesetzte Nachhol-Heimspiel der Roten gegen Garching stattfinden - über eine Rasenheizung verfügt das Grünwalder Stadion ja -, könnten es sogar nur noch vier Zähler bei dann jeweils 23 absolvierten Partien sein. Keine Rasenheizung gibt es hingegen in Illertissen, so dass auch das nächste Spiel der Löwen am Samstag auszufallen droht. Der in der Winterpause riesig erscheinende Vorsprung schmilzt nach dem 2:2 der Sechziger beim 1. FC Nürnberg II.

Und die Löwen wären nicht die Löwen, wenn sich nicht schon wieder leichte Panik breit machen würde. Der Klub gab bekannt, dass seine Viertliga-Spieler vorerst keinerlei Interviews mehr geben und Trainer Daniel Bierofka nur noch vor und nach den Partien in den Pressekonferenzen zum Gespräch zur Verfügung steht. Ansonsten soll Sportleiter Günther Gorenzel der einzige Ansprechpartner sein. Er hatte am Montagabend einen Auftritt bei Blickpunkt Sport und erklärte, er wisse "seit zehn Tagen Bescheid, was das Budget für die dritte Liga und Regionalliga ist." In der dritten Liga würde er sich damit im hinteren Bereich bewegen. Natürlich hätte Gorenzel, so wie jeder, gerne mehr Geld: "Aber wir sind hier nicht bei Wünsch Dir was oder beim Brief ans Christkind."

Jenes Christkind soll aus Sicht einiger Fans Investor Hasan Ismaik sein, von dem die derzeitige e.V.-Führung nach der großen Geldverbrennung der vergangenen Saison keine Darlehen mehr annimmt. Ismaiks Sprecher Saki Stimoniaris hat am Montag mitgeteilt, dass er sich "nicht in den Wahlkampf" für die im Sommer anstehende Mitgliederversammlung einmische, auf der die e.V.-Gremien mit neuen Personen besetzt werden könnten. Zuvor hatte er allerdings die Vertragsverlängerung von Trainer Bierofka gefordert und versprochen: "Wir werden uns im Amateurfußball nicht einnisten. Jedes Jahr in der Regionalliga ist ein verlorenes Jahr." Präsident Robert Reisinger ist von Stimoniaris' Veröffentlichungen wenig angetan: "Rein auf Wirkung in der Öffentlichkeit zielende Verlautbarungen, die psychologisch den Druck erhöhen, halte ich nicht für sinnvoll", erklärte er. "Personaldebatten gehören in die zuständigen Gremien. Und ein wöchentliches Bulletin der Gesellschafter braucht kein Mensch." Es ist wahrlich frostig in Giesing.