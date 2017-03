14. März 2017, 08:08 Uhr TSV 1860 München "Es hieß: Geh nach China"

"Seine einzige Aufgabe bestand darin, einen zugespielten Ball abklatschen zu lassen" - die Zeiten, in denen Karim Matmour an den Spielen der Profis teilnahm (hier im Trainingslager gegen CD Cova da Piedade), sind vorbei.









1860-Offensivspieler Karim Matmour ist mittlerweile zur zweiten Mannschaft versetzt worden, die in der viertklassigen Regionalliga spielt.

Vor Gericht klagt er, um wieder mit der Zweitliga-Mannschaft trainieren zu können.

Seine Erfolgsaussichten stuft der Richter zum Auftakt als sehr groß ein.

Von Markus Schäflein

Der Prozess begann kurios. Anthony Power, der Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten 1860 München, war nicht im Arbeitsgericht in der Winzererstraße erschienen, stattdessen Hausjustiziar Patrick Schwarz. "Haben Sie eine Vollmacht?", fragte Richter Werner Bader. Schwartz antwortete: "Keine schriftliche." Der Richter blickte irritiert: "Aber Sie wissen alles und dürfen alles?" - "Ja." - "Bitte ins Protokoll aufnehmen, dass die behauptete Vollmacht nachgereicht wird."

Auf der Gegenseite war Karim Matmour selbst erschienen. Das Potpourri aus Prozessen, das der TSV 1860 dem Arbeitsgericht beschert, begann am Montag mit der Klage des Offensivspielers. Der 31-Jährige, der im Sommer als Wunschspieler des ehemaligen Trainers Kosta Runjaic nach Giesing gekommen war, ist mittlerweile zur zweiten Mannschaft versetzt worden, die in der viertklassigen Regionalliga spielt.

Matmours Anwalt Stefan Hagen beklagte, es werde dort viel seltener trainiert als bei den Profis, es stünden seltener Ärzte und Physiotherapeuten zur Verfügung, die Bälle seien anders - "Derbystar" statt "Adidas Torfabrik" -, und zudem hätten die Übungseinheiten in den vergangenen Tagen auf Kunstrasen stattgefunden. Matmour werde dort auf einer Position in der Abwehr eingesetzt statt als offensiver Mittelfeldspieler und als Sparringspartner benutzt: "Seine einzige Aufgabe bestand darin, einen zugespielten Ball abklatschen zu lassen."

Eine einstweilige Verfügung lehnt das Gericht ab

All dies führe zu einer Verschlechterung des Leistungsvermögens Matmours: "Sein Körper ist seine Firma, sein Kapital." Eine einstweilige Verfügung, dass Matmour sofort wieder bei den Profis mittrainieren kann, lehnte das Gericht allerdings ab - eine solche Dringlichkeit, wie sie der Anwalt darstellte, sei nicht gegeben. Für das anstehende Verfahren prognostizierte Richter Bader Matmour hingegen sehr große Aussichten auf Erfolg.

Im Standardvertrag der Deutschen Fußball Liga ist die Möglichkeit, einen Spieler zur zweiten Mannschaft zu versetzen, zwar ausdrücklich festgehalten: "Der Spieler ist auf Anweisung verpflichtet, am Training anderer Mannschaften teilzunehmen, sofern sie mindestens in der fünften Liga spielen, ein Trainer eine A-Lizenz besitzt und das Training in Mannschaftsstärke stattfindet", trug der Richter vor.

Damit hätte das Gericht nur noch zu klären, ob es sich bei dieser Klausel um eine "unangemessene Benachteiligung" des Arbeitnehmers handelt. Bei Sechzig tragen allerdings die Umstände dazu bei, dass der Fall nicht so einfach abzuhandeln ist. Denn der Klub wollte den Vertrag mit dem Spieler, für den der im Winter neu gekommene Trainer Vitor Pereira keine Position in der Mannschaft sah, unbedingt auflösen.