Der Münchner Unternehmer Gerhard Mey signalisiert dem TSV-1860-Investor Hasan Ismaik weiterhin Gesprächsbereitschaft.

"Die Tür ist noch nicht zu", sagt Mey. Aber auch: "Wenn er nicht will, kann ich auch nicht helfen."

Von Markus Schäflein und Philipp Schneider

Als Treffpunkt hat Gerhard Mey diesmal nicht das urige Bräustüberl in seinem Heimatort Planegg vorgeschlagen, sondern einen nüchternen Konferenzraum in einem Bürogebäude in der Münchner Innenstadt. Er ist ein Urbayer, der dem TSV 1860 München helfen will - aber er ist eben auch ein rational handelnder Unternehmer. So lässt sich dieser Wechsel der Örtlichkeiten deuten, nachdem der aktuelle 1860-Investor Hasan Ismaik mit ihm erst in konkrete Verhandlungen über den Wert seiner Anteile am Fußball-Regionalligisten getreten war - um dann kurz darauf in der Öffentlichkeit zu verkünden, er werde seine Anteile am Klub niemals verkaufen.

Mey indes setzt ungebrochen auf die "unternehmerische Einsicht" Ismaiks. Er nimmt einen Schluck Mineralwasser, dann sagt er zur Eröffnung: "Es handelt sich beim TSV 1860 um einen ganz klaren Businessfall. Wir hätten 1860 sehr gerne im Interesse der Fans, des Vereins und auch der Stadt - und natürlich in unserem Interesse - neu aufgebaut. Das Geld wäre da, die nötigen Fußballexperten auch. Das ist das Angebot."

Wäre das nicht, wenn schon nicht unehrlich, zumindest ziemlich unhöflich?

Ein Angebot, das Ismaik, so berichtet es Mey abermals sehr detailliert, zunächst in Erwägung zog unter der Voraussetzung, alle seine bisherigen Finanzspritzen ersetzt zu bekommen - was einen Kaufpreis von über 70 Millionen Euro bedeuten würde. Dazu nimmt Mey klar Stellung: "Der Verein hat jetzt nach kaufmännischen Regeln einen negativen Kaufpreis, oder höchstens: Null", meint er. "Da ist der aufgerufene Kaufpreis absurd, das ist ein Abwehrangebot, und an diesem Punkt stehen wir."

Möglicherweise ist dieses Abwehrangebot aus Sicht Ismaiks gleichbedeutend mit der Aussage, er werde generell gar nicht verkaufen. Allein: Empfängt man, wenn man nicht verkaufen möchte, einen Investor, von dem man weiß, dass er kaufen möchte, mit seiner Delegation in Spanien? Und wäre das nicht, wenn schon nicht unehrlich, zumindest ziemlich unhöflich?

Er hatte nur höflich sein wollen, habe deshalb Mey empfangen, hat Ismaik auf seiner Facebook-Seite beteuert. Andererseits: Dass er verkaufen werde, sollte er sein ganzes Geld zurückerhalten, hat Ismaik schon vor zwei Jahren in einer Runde mit drei Münchner Journalisten kurz vor Weihnachten in London gesagt - die Aussage hat er anschließend autorisiert.