Der Deutsche Patrick Lange hat den prestigeträchtigen Ironman auf Hawaii gewonnen.

Der 31-Jährige benötigte bei der Weltmeisterschaft der Triathleten 8:01:39 Stunden - Streckenrekord.

Vorjahresgewinner Jan Frodeno hatte zu Beginn des Wettkampfes mit körperlichen Problemen zu kämpfen und büßte sämtliche Siegchancen ein.

Patrick Lange hat die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Der 31-Jährige erreichte als Erster das Ziel in Kailua-Kona nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen. In 8:01:39 Stunden stellte Lange einen Streckenrekord auf. Damit geht der Sieg beim wichtigsten Rennen des Jahres zum vierten Mal in Folge nach Deutschland.

Zweiter hinter dem 31-Jährigen aus Bad Wildungen wurde der Kanadier Lionel Sanders vor dem Briten David McNamee. Auf Rang vier kam der ehemalige Weltmeister Sebastian Kienle.

Lange überholte wenige Kilometer vor dem Ziel den in Führung liegenden Sanders und unterbot die Rekordzeit von 8:03:56 Stunden, die der Australier Craig Alexander bei seinem Sieg 2011 aufgestellt hatte, um mehr als zwei Minuten. Im Ziel kniete er nieder, schlug die Hände vors Gesicht und ließ seinen Freudentränen freien Lauf.

Die Bestzeit stand zuvor bei 8:03:56 Stunden. Vor einem Jahr hatte Lange bei seinem Hawaii-Debüt den dritten Platz belegt. Womöglich verfehlte er schon damals eine bessere Platzierung durch eine Fünf-Minuten-Strafe wegen eines unerlaubten Überholvorganges. Lange ist nach Jan Frodeno (2015 , 2016), Sebastian Kienle (2014), Normann Stadler (2004, 2006), seinem Trainer Faris Al-Sultan (2005) und Thomas Hellriegel (1997) der sechste deutsche Ironman-Sieger auf Hawaii.

Titelverteidiger Frodeno büßte wegen schwerer körperlicher Probleme zu Beginn des abschließenden Marathons sämtliche Siegchancen ein. Er setzte das Rennen aber trotz einer zwischenzeitigen Pause fort.

Beim berühmtesten Triathlon der Welt waren etwa 2400 Teilnehmer aus 66 Nationen am Start, darunter aber nur 59 Profis.