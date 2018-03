25. März 2018, 17:34 Uhr Trainer beim FC Bayern Tuchel ist die Braut, die sich traut

Thomas Tuchel überrascht den FC Bayern mit der Aussage, dass er nicht Trainer der Münchner werden kann, weil er woanders im Wort stehe.

Die Bayern erwischt das einigermaßen unvorbereitet, da sie keinen Plan B haben.

Für die Münchner verläuft die Trainersuche damit weiterhin auf unangenehme Weise.

Von Christof Kneer

Vor einer Woche hörte Uli Hoeneß diesen Satz, den er nie hören wollte. Er wollte diesen Satz so wenig hören, dass er sich bereits erfolgreich eingebildet hatte, diesen Satz gebe es in der deutschen Sprache gar nicht. Anfang vergangener Woche erfuhr er aber, dass es ihn doch gibt, diesen Satz. Er lautet: Uli, ich hör' auf.

Jupp Heynckes wird den FC Bayern im Sommer verlassen: Ja, Uli Hoeneß hat es tatsächlich geschafft, diese Selbstverständlichkeit in den Rang einer Nachricht zu erheben. Dass Heynckes, 72, nur hilfsweise in die Stadt kommt und sie nach erfolgreichem Notfalleinsatz auch gleich wieder verlässt, ist eigentlich von Anfang an der zentrale Bestandteil dieser Abmachung gewesen - aber dieses kleine Arrangement unter Freunden war am Ende so erfolgreich, dass Hoeneß erst leise und dann immer lauter um eine Fortsetzung warb.

Er warb so lange, bis daraus ein öffentliches Spektakel geworden war. Jede noch so winzige verbale Wendung wurde hin und her gewogen, mal hörte Heynckes auf, mal hörte er auffer oder am aufsten, und am Ende stand jede banale Pressekonferenz kurz davor, einen ARD-Brennpunkt nach sich zu ziehen: Huch, wie hat Heynckes diesen Satz nun wieder gemeint? Ist er amüsiert oder genervt? Oder fällt er um und unterschreibt eine neuen Fünfjahres-Vertrag?

Diese lange Vorgeschichte ist wichtig, um die kurze Geschichte der vergangenen Woche zu verstehen. Als Jupp Heynckes da zu verstehen gab, dass er übrigens end-end-endgültig aufhöre, da wurde es plötzlich hektisch im Verein. Der Trainer Thomas Tuchel erhielt aus München das Signal, dass man ihn bald in vollständiger Entscheiderrunde zu sprechen gedenke - und so begann eine spektakuläre Woche, in der gesprochen, geschrieben, gemailt, gesimst und ge-whatsappt wurde, dass es auf den zuständigen Datenautobahnen zugegangen sein muss wie auf dem Mittleren Ring in der Münchner Rush-hour.

Das Ergebnis dieser Woche klingt aus Münchner Sicht bedenklich unergiebig: Sie wissen jetzt, dass Tuchel, 44, sich bereits einem anderen Verein versprochen hat, einem internationalen Topklub, der nicht FC Bayern heißt - während der internationale Topklub, der FC Bayern heißt, im Moment ohne Trainer für die neue Saison da steht. Tuchel macht's nicht, Heynckes macht's nicht mehr - und so beginnt die Suche der Münchner nun Ende März tatsächlich von vorne. Beziehungsweise: Sie beginnt eigentlich überhaupt erst.

Wirklich gesucht haben Bayerns Bosse bisher ja nicht bzw. nur zum Teil: Klubchef Karl-Heinz Rummenigge und zuletzt auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic haben ab und zu vorsichtige Blicke auf den Markt geworfen und seit Herbst auch zu Thomas Tuchel losen bis sehr losen Kontakt gehalten - Uli Hoeneß war dagegen ausdrücklich der Meinung, dass man bis zum Erlöschen des allerletzten Hoffnungsfünkchens auf Heynckes' Entscheidung warten müsse - und dass es den empfindsamen Jupp stören könnte, wenn man parallel mit anderen Menschen verhandele.

Tuchel war so etwas wie die Nebenbraut, die man sich ein bisschen warmhält für den Fall, dass die Gemahlin einen vielleicht doch verlässt - allerdings hat sich die Nebenbraut getraut, in der Zwischenzeit auf einem anderen Ball einen Anderen kennenzulernen. Und dann wurden die Bayern plötzlich brutal eifersüchtig, wie die Dynamik der abgelaufenen Woche beweist.

Als Tuchel vorige Woche das Signal aus München erhielt, hat er die Bayern nach SZ-Informationen von der veränderten Ausgangslage in Kenntnis setzen lassen; er hätte das grundsätzlich gerne gemacht, ließ er ausrichten, aber bevor die Bayern zu große Hoffnungen in das avisierte Freitagsgespräch setzten, wolle er sie doch wissen lassen: Er sei inzwischen vom Markt. Offenbar haben die Bayern dann, einigermaßen aufgeschreckt, am Donnerstag und Freitag versucht, Tuchel zu bearbeiten; erst mit Anrufen und SMS und am Freitag dann in jener Telefonkonferenz, die die Münchner ja eigentlich unter anderen Voraussetzungen arrangiert hatten.

Ursprünglich wollten Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic dem Trainer da offenbar mitteilen, dass sie jetzt alle - also: alle drei - bereit wären, mit ihm Verhandlungen zu führen. Stattdessen teilte ihnen Tuchel mit, was er am Vortag schon hatte ausrichten lassen: dass er inzwischen vergeben sei. Und dass es zu spät sei, ihn noch mal umzubiegen. Er stehe seit etwa zehn Tagen im Wort.