Jiri Pavlenka rettet Bremen beim 1:1 gegen Hoffenheim mit einer beeindruckenden Parade einen Punkt. Dass Werder viel Geld für ihn ausgab, kritisiert spätestens jetzt keiner mehr.

Von Ralf Wiegand

In der Fernsehwerbung kommen Schutzengel in den seltsamsten Verkleidungen daher. Als Versicherungsvertreter zum Beispiel, die mit einer Hand Dachziegel auffangen, kurz bevor sie auf dem Kopf des Versicherten zerspringen können. Oder als automatisches Bremssystem, das wie von Geisterhand den Wagen anhält, bevor er das Kind auf dem Zebrastreifen umbrackert. Ein Schutzengel, sofern er seinen Wirkungskreis in der Nähe des Weserstrandes hätte, könnte natürlich auch ein gelbes Trikot tragen, sehr große Handschuhe anhaben und 196 Zentimeter messen. Er sähe dann aus wie Jiri Pavlenka, 25, Torwart des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen.

Die beeindruckende Parade des Jiri Pavlenka gegen Hoffenheims Angreifer Kramaric. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Zum Auftakt der Rückrunde sprachen selbst die eigenen Mitspieler von dieser einen schutzengelhaften Tat Pavlenkas im Spiel gegen Hoffenheim, als hätten sie einem Illusionskünstler bei der Arbeit zugesehen. Jungfrau zersägen, einen Elefanten durch ein Nadelör zaubern oder diesen Ball halten: alles eine Preisklasse. "Ich weiß nicht, wie er den gehalten hat", staunte etwa der Bremer Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein, "eine unglaubliche Parade" hatte der Österreicher Florian Kainz gesehen. Werders Sportchef Frank Baumann erinnerte sich so: "Der Hoffenheimer hat gut geschossen. Aber Jiri hat besser gehalten." Baumann ist eher ein nüchterner Typ.

Kramaric wurde der Ball verlässlich serviert wie dem Operateur das Skalpell

Tatsächlich war es eine echte Jahresrückblicksparade, die der Tscheche - vor der Saison für in Bremen heiß diskutierte drei Millionen Euro von Slavia Prag verpflichtet - ablieferte. Der eingewechselte Andrej Kramaric war jener Hoffenheimer gewesen, der "gut" geschossen hatte. Ganz frei stand er etwa sechs Meter vor dem Tor, als ihm der Ball von rechts so verlässlich serviert wurde wie dem Operateur das Skalpell. Kramaric schoss, perfekt zum Ball stehend, sehr zuversichtlich aufs Tor. "Drin", denkt das Publikum in solchen Sekunden, und sogar ein Stadion, das mit so vielen Leuten gefüllt ist, dass man damit eine Kleinstadt bevölkern könnte, atmet nicht einmal mehr aus. Als nächstes würde der Hoffenheimer abdrehen, seine Kollegen würden ihn jubelnd unter sich begraben, das Spiel würde für Werder Bremen 1:2 verloren gehen, wahrscheinlich. Nur an diesem Tag eben nicht.

Na, wo isser denn? Hoffenheims Torhüter Baumann (2. v. l.) auf der Suche nach dem Ball, den Bremens Gebre Selassie (23) ins Tor befördert. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Erst ein paar Augenblicke zuvor, in der 63. Minute eines zu diesem Zeitpunkt bereits recht aufregenden Fußballspiels, hatten die Bremer zum 1:1 getroffen. Theodor Gebre Selassie, Tscheche wie Pavlenka, hatte nach einem Eckball und aus dem Gewühl heraus die Hoffenheimer Führung aus der 39. Minute egalisiert. In der ersten Halbzeit war es noch kein sehr aufregendes Spiel gewesen, die TSG Hoffenheim war recht dominant, kam schnell zu fünf Ecken, aber nicht zu Torchancen, die Bremer zu ein paar Chancen, aber nicht zu Toren. Ein recht niveauvolles 0:0 bis zu jenem sechsten Hoffenheimer Eckball, in dessen Folge sich die Szene zum Kopfballtreffer Benjamin Hübners entwickelte. Die Hoffenheimer, bei denen die früheren Bremer Florian Grillitsch und Serge Gnabry erstmals als Werder-Gegner ins Weserstadion kamen, erweckten zur Pause nicht den Eindruck, als könnte ihnen die Kontrolle über das Spiel entgleiten.

Dass Werder so viel von seinem wenigen Geld für einen Torwart ausgegeben hat, kritisiert längst keiner mehr

Das aber passierte. Nach der Pause entwickelte sich so ein Schlagabtausch nach bester bremisch-hoffenheimer Tradition. 68 Tore waren in den 19 Partien gegeneinander bisher gefallen, es gab schon Spiele, die 5:4 oder 3:5 endeten. Und tatsächlich hätten in manchen Szenen nach der Pause auch am Samstag gleich zwei Tore auf einmal fallen können, manchmal rettete der Pfosten für Hoffenheim, der Torwart, ein Spieler auf der Linie oder alles hintereinander. "Am Schluss", sagte Werder-Angreifer Max Kruse, "hätten wir es gewinnen müssen."

Und zwischendurch hätten sie es eben auch verlieren können, unmittelbar nach dem Ausgleich, als Andrej Kramaric geschossen hatte und die nächste natürliche Szene nur sein Torjubel sein konnte. Allerdings: Jiri Pavlenka, den einschlägige Statistiken als den in dieser Saison besten Torhüter der Bundesliga ausweisen, hatte seine 196 Zentimeter schnell wie ein Airbag vor dem Hoffenheimer Schützen ausgebreitet. Und weil aber auch das nicht gereicht hätte, fuhr er noch rasch die Hand nach oben. Ball gehalten, Punkt gerettet. Kritik daran, dass Werder Bremen so viel von seinem wenigen Geld vor der Saison ausgerechnet für einen Torwart ausgegeben hat, übt längst keiner mehr. Drei Millionen für einen Schutzengel sind dann doch ein guter Preis.