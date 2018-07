6. Juli 2018, 13:45 Uhr Start der 105. Tour de France Tour d'Allemagne?

Zum Start der 105. Tour de France sind viele Blicke auf die deutsche Abordnung gerichtet.

In den vergangenen Jahren waren die Deutschen schließlich oft die dominanteste Kraft, mal abgesehen von Seriensieger Froome.

Dieses Mal stehen die Vorzeichen allerdings nicht auf "Tour d'Allemagne".

Von Johannes Knuth , La-Roche-sur-Yon

Die genauen Werte sind bis heute nicht bekannt, sie wurden von der medizinischen Abteilung vermutlich streng verwahrt. So langsam, fand der Radprofi Marcel Kittel jedenfalls vor einem Jahr bei der Tour de France, werde es "ein bisschen viel mit dem Anstoßen".

Kittel sagte damals nach jedem seiner Etappensiege einen Trinkspruch im Teamhotel auf, schenkte sich und den Kollegen Champagner ein, und weil er damals fünf Tageserfolge aneinanderreihte, war das seinen Leberwerten vermutlich nicht immer zuträglich. Was immer er in den Massensprints anstellte, wann er aus dem Windschatten ausbrach, ob er sich ans Hinterrad eines Konkurrenten klemmte - es war fast immer das richtige Manöver. Kittel läuft wie ein großmotoriger Truck, der langsamer beschleunigt, den Schwung dafür kraftvoller mitnimmt. "Wenn er ins Rollen kommt", sagte Tom Steels, sein damaliger Sportdirektor bei Quickstep, "ist er kaum aufzuhalten." Und jetzt?

Die Tour war in den vergangenen Jahren nicht selten eine Tour d'Allemagne, abgesehen von der Dominanz des viermaligen Gesamtsiegers Christopher Froome, und das provozierte manch neidvollen Blick im Ausland. Wer hatte schon einen smarten Sprinter wie Kittel, mit 14 Tageserfolgen bester Deutscher, einen André Greipel, Kampfname Gorilla, einen Schmerzensmeister wie Tony Martin, Allrounder wie Roubaix-Sieger John Degenkolb und Domestiken wie Simon Geschke, der nebenbei eine Alpenquälerei gewann? Die deutschen Profis bekamen viel Euphorie an der Strecke zu spüren, nur in der Heimat schauten manche indigniert weg, wegen des jahrelangen Pharmabetrugs der Vorfahren. Heute überträgt das öffentlich-rechtliche Fernsehen längst wieder, die Deutschland-Tour gibt im Herbst ihr Comeback, nach zehn Jahren. Nur mit der Tour d'Allemagne wird es bei der Frankreich-Rundfahrt, die am Samstag in der Vendée beginnt, komplizierter als sonst.

An Kittels neuem Arbeitgeber, Katjuscha-Alpecin, kann man das gut studieren. Die Equipe wird weiter vom russischen Milliardär Igor Makarow unterstützt, fährt aber seit 2017 unter Schweizer Flagge, und hat einen kräftigen deutschen Anstrich bekommen. Der mehrmalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin stieß vor zwei Jahren dazu und bekundete immer wieder, dass man die alte Dopingkultur rigide bekämpfe, bis hin zur Taschenkontrolle der Fahrer. Der Sprintzug, der bis zur letzten Saison den Norweger Alexander Kristoff in Position brachte (was am Ende nicht mehr zu vielen Champagner-Umtrünken führte), ist mit Nils Politt, Rick Zabel und dem Österreicher Marco Haller besetzt. Als Kittel im Winter kam, war die Vision klar: ein deutschsprachiger Zug, mit dem 30-Jährigen als Vollstrecker. Das hat in diesem Jahr aber erst zwei Mal geklappt, zuletzt vor vier Monaten. Ein Stotterstart für den Mann mit dem großen Motor.