6. Juni 2018, 09:42 Uhr Torhüter in der Nationalmannschaft Ter Stegen fehlt die Lobby

Marc-Andre ter Stegen hat beim FC Barcelona eine sehr erfolgreiche Saison gespielt.

Trotzdem wird er die Weltmeisterschaft voraussichtlich nur als Reservist erleben.

Hinter einem übergroßem Manuel Neuer will ter Stegen eine möglichst große Stütze für die Mannschaft zu sein.

Von Benedikt Warmbrunn , Eppan

Das Bild, das von Marc-André ter Stegen erst einmal hängen bleiben wird, ist das von einem Mann, der im Regen steht. Die Kapuze hatte er sich tief ins Gesicht gezogen, aber das half wenig. Es wirkte so, als ob das Unwetter, das am Samstag über Klagenfurt hinwegzog, es allein auf ihn abgesehen hätte, so heftig trommelten die Regentropfen auf ihm herum. Ter Stegen blieb unbewegt. Wäre es eine Szene aus einem Film aus dem Vorabendprogramm, wäre sie mit düsteren, langsamen Klängen unterlegt gewesen.

Ein paar Meter weiter hüpfte Manuel Neuer über den Rasen, er wirkte vergnügt, wie ein Kind, das sich freut, in den Pfützen herumspringen zu dürfen. Im Vorabendprogramm würden sie das mit leichtem, fröhlichem Gedüdel unterlegen.

Manchmal dient das Wetter in all seiner Unzuverlässigkeit und Ungerechtigkeit eben doch ganz gut, um die menschliche Gefühlswelt zu beschreiben.

Nicht viele Torhüter haben besser gespielt

Seit dem späten Montagvormittag weiß die gesamte Fußballrepublik, was sich beim Testspiel gegen Österreich angedeutet hatte: Bundestrainer Joachim Löw wird mit Neuer als Stammtorwart zur WM in Russland fahren, mit dem Mann, der im Unwetter von Klagenfurt erstmals seit acht Monaten spielte, der sich in den vergangenen eineinviertel Jahren dreimal den Mittelfuß gebrochen hat, der zuletzt gespielt hat, als den FC Bayern - die Fachleute werden sich erinnern - noch ein gewisser Carlo Ancelotti trainiert hat.

Somit bleibt nur der Platz auf der Bank für ter Stegen, der für den FC Barcelona mit Ausnahme von zwei unbedeutenden Partien in der Liga und in der Champions League stets gespielt hat, insgesamt 48 Mal, in 24 Begegnungen blieb er ohne Gegentor. Viele Torhüter, die auf diesem Niveau eine ähnlich erfolgreiche Saison gespielt haben, fallen selbst den Fachleuten nicht ein.

Dienstagmittag, das Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft in Eppan, ter Stegen setzt sich auf einen Stuhl im Schatten, direkt am Pool. Er fragt: "Wie geht's? Wie läuft's?" Er lächelt.

Die Rolle des zweiten Torhüters bei einer WM ist eine undankbare. Die Chancen auf einen Einsatz sind minimal, dennoch steht der Ersatztorwart unter Beobachtung. Lebt er seinen Frust so offen aus wie Uli Stein, der 1986 in Mexiko Teamchef Franz Beckenbauer als "Suppenkasper" bezeichnete und abreisen musste? Bleibt er loyal wie Oliver Kahn, der 2006 dem Stammtorwart Jens Lehmann zuarbeitete?