4. Mai 2018, 09:25 Uhr Nationaltorhüter Die Bayern zögern, Neuer einzusetzen

Die Frage, wann Manuel Neuer wieder im Tor stehen kann, treibt den FC Bayern um.

Die Angst vor einer weiteren gravierenden Verletzung ist groß.

Bundestrainer Löw rechnet dennoch damit, dass er Neuer mit zur WM nach Russland nehmen kann.

Von Benedikt Warmbrunn

Das jüngste Bild, das Manuel Neuer der Welt zur Verfügung gestellt hat, ist ein idyllisches. Ein Mann steht im Wald, schwarzes Oberteil, kurze schwarze Hose, Sonnenbrille. Die Frühlingssonne scheint, im Bildhintergrund wartet ein Hund. Der Mann ist natürlich Neuer selbst, auf seinen Lippen liegt ein feines Lächeln. Es geht ihm, das ist die Botschaft, gut, dem Lächeln nach womöglich sogar sehr gut.

Seit Mitte September hat Neuer, 32, kein Fußballspiel bestritten, nach seinem Mittelfußbruch hat sich um ihn herum eine mysteriöse Genesungsgeschichte entwickelt, voller Fragen, Rätsel, Ungewissheiten, fast ohne Antworten, Lösungen, klare Prognosen. Und auch dieses Foto vom Waldweg, gepostet am vergangenen Sonntag, hilft in der Angelegenheit nicht weiter. Die Füße des Welttorhüters von 2013 bis 2016 sind auf dem Foto abgeschnitten.

Bundestrainer Löw plant für die WM weiter fest mit Neuer

Drei Spiele lang geht die Saison des FC Bayern München nach dem Ausscheiden im Halbfinale der Champions League am Dienstag in Madrid noch, in der Bundesliga stehen die Partien in Köln sowie zu Hause gegen Stuttgart an, dazu kommt das Finale im DFB-Pokal am 19. Mai. Es geht nun noch um kleinere technische Fragen, darum, ob die Mannschaft den 2013 selbst aufgestellten Rekordvorsprung von 25 Punkten überbieten kann (aktuell: 24 Punkte); darum, ob Robert Lewandowski zum dritten Mal in Serie mehr als 30 Tore erzielen wird (aktuell: 28); darum, ob das Pokalfinale gegen den künftigen Bayern-Trainer Niko Kovac und Frankfurt früh oder sehr früh entschieden sein wird.

Und es gibt noch eine große Frage: die, wann Manuel Neuer zurückkehrt.

Als der Torwart sich im September zum dritten Mal innerhalb eines halben Jahres am Mittelfuß verletzte, war die Bestürzung im Verein und im Umfeld des Torwarts groß. Alle Beteiligten hatten sofort einen Gedanken: dass es nicht wieder so laufen sollte wie im Frühjahr 2017.

Damals hatte sich Neuer im März erstmals am Fuß verletzt, mit einem Eingriff wurde ein Knochensplitter am Fußgelenk entfernt, dadurch sollte verhindert werden, dass der Knochen komplett bricht. Anschließend gab es verschiedene Meinungen darüber, wie schnell Neuer wieder eingesetzt werden sollte; in der Champions League standen die Viertelfinal-Partien gegen Real Madrid an. Neuer spielte, dem Vernehmen nach auch, weil er selbst unbedingt spielen wollte. Im Rückspiel in Madrid brach er sich den Knochen.

Die Ärzte und Neuer verzichteten auf einer Operation, der Fuß sollte Ruhe bekommen und durch konservative Methoden zusammenwachsen. Nach der dritten Verletzung am Mittelfuß Mitte September war die Operation jedoch unumgänglich, Neuer wurde dabei auch eine stabilisierende Platte eingesetzt. Und alle waren sich einig, dass der Torwart nun genug Zeit für die Heilung bekommen sollte. In der ersten Mitteilung nach der OP sagte Klubboss Karl-Heinz Rummenigge: "Manuel wird uns im Januar in alter Stärke wieder zur Verfügung stehen."