7. April 2018, 17:45 Uhr Titel für den FC Bayern Meister im Vorbeigehen

Der FC Bayern macht mit einem 4:1-Sieg beim FC Augsburg den sechsten Titel in Serie perfekt.

Insgesamt ist es die 28. Meisterschaft in der Historie des Klubs, der jetzt noch mehr Titel in dieser Spielzeit gewinnen will.

Von Maik Rosner , Augsburg

Ein ganz kurzes Tänzchen im Spielerkreis, gefolgt vom obligatorischen Dank an die mitgereisten Fans, das war es auch schon fast, was es zu beobachten gab, als es vollbracht war. Gewiss, die Anhänger besangen den nächsten deutschen Meistertitel durchaus inbrünstig und konnten sogar Trainer Heynckes mit Jupp-Rufen zum Gang in die Kurve bewegen. Doch insgesamt verbuchte die Belegschaft der Münchner die nächste Trophäe in den ohnehin reich gefüllten Vereinsvitrinen betont sachlich. Eine kleine Spielerpolonäse noch, dann endete die kurze meisterliche Ausgelassenheit schon wieder. Viel unspektakulärer kam wohl noch kein Titelgewinn des FC Bayern daher.

Dass nicht groß gefeiert werden soll, hatte Heynckes schon am Freitag festgelegt. Noch nicht einmal ein Mannschaftsessen am Abend werde es geben, allenfalls ein Gläschen Champagner direkt nach dem Schlusspfiff in der Kabine, hatte er verfügt. Entsprechend nüchtern und sachlich begingen die Bayern ihren insgesamt 28. deutschen Meistertitel, der ohnehin seit Monaten nicht mehr angezweifelt worden war und nur den Auftakt bilden soll zu wirklichen Anlässen für Feierlichkeiten nach dem erhofften Double oder gar Triple. Und das, obwohl die Münchner bei Heynckes' Amtsantritt im Oktober nach sieben Spieltagen fünf Punkte Rückstand auf den damaligen Tabellenführer Borussia Dortmund aufwiesen.

Die Augsburger waren durch ein erzwungenes Eigentor von Niklas Süle verdient in Führung gegangen (18.), mussten dann aber feststellen, dass es den Bayern derzeit genügt, nur kurz einmal anzuziehen, um ihren Status als unangefochtener Branchenführer zu untermauern. Sechs Minuten reichten den Münchnern, um das Spiel durch die Tore von Corentin Tolisso (32.) und James Rodríguez (38.) zu drehen und damit die Grundlage zu legen, ihren sechsten Meistertitel hintereinander fünf Spieltage vor dem Saisonende amtlich zu machen.

Nebenbei sozusagen, zwischen den beiden Viertelfinalspielen in der Champions League gegen den FC Sevilla. Robben, am Dienstag in Andalusien nur in kurzer Teilzeit gefragt und diesmal als Kapitän aufgeboten, beseitigte mit seinem wuchtigen Linksschuss zum 3:1 letzte Zweifel am Auswärtssieg (62.), ehe Sandro Wagner per Kopf den 4:1 (2:1)-Endstand herstellte (87.). Für den FC Augsburg war dieser gleichbedeutend mit dem Negativrekord in sieben Jahren Bundesligazugehörigkeit von vier Heimniederlagen in Serie.