14. Februar 2018, 19:01 Uhr Tischtennis Ersatz aus Ungarn

Erstligist Bad Königshofen bleibt auf der Suche nach einem Nachfolger für Darko Jorgic seinen Prinzipien treu und verpflichtet den 20-jährigen Bence Majoros.

"Kommt Boll?" Diese scherzhafte Frage eines Users hatte sich förmlich aufgedrängt, als der TSV Bad Königshofen auf seiner Facebook-Seite am Dienstag unvermittelt eine Pressekonferenz ankündigte. Bald darauf war klar: Timo Boll kommt zwar zum unterfränkischen Tischtennis-Erstligisten, aber natürlich nur zu Besuch: Mitte März anlässlich des Auswärtsspiels seiner Düsseldorfer in Bad Königshofen. Vor allem aber kommt Bence Majoros. Der ist deutlich unbekannter als Deutschlands Nummer drei der Welt, und das Publikum wird sich noch einige Monate gedulden müssen, bis es dem Ungarn zujubeln kann. Doch dafür wird Majoros dann länger bleiben. Der Aufsteiger hat ihn als Ersatz verpflichtet für den im Sommer scheidenden Darko Jorgic. Er unterschrieb vor laufender Kamera.

Jorgics baldiger Weggang hatte den Neuling in der ersten Tischtennis-Bundesliga (TTBL) durchaus aus der Fassung gebracht Anfang Januar. Genauer: Dass der 19-jährige Slowene schwer zu halten sein würde nach seinem beeindruckenden Einstand in der Liga, war den Verantwortlichen klar gewesen, doch ehe sie richtig darum kämpfen konnten, ihn zu einem zweiten Jahr zu überreden, veröffentlichte der Ligarivale 1. FC Saarbrücken bereits Jorgics Verpflichtung zur neuen Saison und stellte die Bad Königshöfer vor vollendete Tatsachen.

Das wollte deren Teammanager Andy Albert anders regeln. Er nahm vor Majoros' Verpflichtung Kontakt mit dessen aktuellem Verein auf, dem Zweitliga-Dritten Borussia Dortmund, dann erst machte er den Transfer perfekt. Er habe sich für "denselben Weg entschieden, den wir seit ein paar Jahren fahren", erläuterte er seine Wahl, also erneut für einen jungen Perspektivspieler. Man könne eben nicht die Summen aufbringen wie die meisten Konkurrenten, trotz des zweitbesten Zuschauerschnitts der TTBL. "Ich sehe bei ihm eine ähnliche Entwicklung wie bei Darko", sagte Albert, auch Majoros, 20, habe erst mit professionellem Training begonnen. Mit 17 verließ er das ungarische Städtchen Nyirbator, wohnt nun in Ochsenhausen, wo er am Förderzentrum trainiert. Zu Zweitliga-Zeiten war er schon auf Bad Königshofen getroffen, war Kilian Ort einmal unterlegen, einmal bezwang er ihn. Zurzeit steht er auf Weltranglistenposition 190. Im Doppel gewann Majoros bei der U21-EM 2017 Silber, das dürfte ein zusätzlicher Anreiz für seinen neuen Klub gewesen sein. Denn in der nächsten Saison wird die TTBL erstmals ein Doppel ins Spielsystem integrieren.

Vermutlich wird Majoros nicht ganz so fulminant einschlagen wie Jorgic. Der hat beim jüngsten 3:0-Sieg gegen Grenzau seine Einzelbilanz auf 13:8 erhöht, Majoros steht bei 17:9 - eine Liga tiefer. Doch die Tendenz passt: In der Rückrunde hat er erst ein Einzel verloren. Der wohl größte Unterschied: Natürlich wolle man mit 20 irgendwann Weltmeister werden, sagt Majoros, aber das seien Träume. Vorgänger Jorgic hatte bei seiner Verpflichtung schlicht wissen lassen: Er wolle die Nummer eins der Welt werden.