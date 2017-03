30. März 2017, 11:29 Uhr Tennisprofi Alexander Zverev "Vielleicht das beste Tennis meines Lebens"









Alexander Zverev siegt beim Tennis-Turnier in Miami in drei Sätzen gegen den an Nummer eins gesetzten Schweizer Stan Wawrinka und erreicht das Viertelfinale.

Ein Trend setzt sich somit fort: Die Sterne am Tennishimmel geraten näher und näher für das größte Talent Deutschlands.

Keine Entwicklungskurve im Tennis geht derart sukzessive nach oben wie die von Zverev.

Von Gerald Kleffmann

Nach dem nächsten speziellen Moment seiner jungen Profikarriere trat Alexander Zverev vor die Medienvertreter in Miami. Natürlich lächelte er, der Geburtstagsschreck, er hatte ja seinem Gegner Stan Wawrinka dessen 32. Ehrentag ordentlich vermiest. Oder doch nicht? "Ich weiß nicht, ob ich ihm die Party verdorben habe", fiel Zverev süffisant ein, "ich denke, er kann jetzt sogar etwas mehr feiern."

Mit 4:6, 6:2, 6:1 hatte der 19-Jährige aus Hamburg beim ATP-Turnier der 1000er-Kategorie, die direkt nach den vier Grand Slams gelistet ist, den an Nummer eins gesetzten Schweizer besiegt - ja, am Ende gar beherrscht, als wäre nicht Wawrinka der Mann mit den drei Grand-Slam-Titeln. "Ich bin sehr glücklich", gab Zverev zu. "Nach dem ersten Satz spielte ich vielleicht das beste Tennis meines Lebens."

Zverevs chronischer Hunger nach mehr

Ein Trend setzt sich somit unverändert fort: Die Sterne am Tennishimmel geraten näher und näher für das größte Talent Deutschlands, das selbstredend längst zu den größten Versprechungen der Branche zählt. Keine Entwicklungskurve geht derart sukzessive nach oben wie die von Zverev. Nun hat er die nächste Sprosse erreicht. Erstmals steht er im Viertelfinale einer Veranstaltung dieser Größenordnung.

"Großartig" sei das, versicherte er, aber schob auch rasch nach: "Ich hoffe, dass ich noch einige Matches gewinnen kann." Dieser Hunger nach mehr ist nicht antrainierbar, und genau mit diesem Hunger fällt Zverev chronisch auf. Als er die Top 100 und Top 50 erreicht hatte, war er nicht zufrieden. Als er 2016 seine ersten Finals spielte und verlor, in Nizza und Halle, grämte er sich. Als er im September des vergangenen Jahres in St. Petersburg seinen ersten Titel errang, als er Wawrinka im Endspiel bezwang, sah er sich endlich in seiner liebsten Pose: in der des Siegers.

Ein Geheimtipp auf Platz eins der Weltrangliste ist Zverev längst nicht mehr. Bei den Australian Open in Melbourne bot er dem späteren Finalisten Rafael Nadal faszinierend intensive Gegenwehr und verlor hauchdünn im fünften Satz. Während ihn alle Welt lobte, war er geknickt und sprach: "Ich hätte gewinnen können. Das ist enttäuschend." Sein Bruder Mischa, zehn Jahre älter, auch Profi und der zweite, wenngleich nicht ganz so spektakuläre Teil der Erfolgsgeschichte der Zverevs, schilderte kürzlich im Tennis Magazin eindrucksvoll, wie Alexander ticke: "Wenn beim Training etwas nicht klappt, dann wird er es fünf Stunden versuchen. Da kann die Sonne schon untergegangen sein. Er würde auch mit Teelicht noch spielen."