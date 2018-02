13. Februar 2018, 18:55 Uhr Tennis Verrückte Jagd in Rotterdam

Dem Schweizer Roger Federer, 36, fehlen in dieser Woche nur drei Match-Siege, um zur ältesten Nummer eins seines Sports aufzusteigen.

Von Gerald Kleffmann , Rotterdam/München

Es ist dunkel, ein Mann steigt aus einem Kleinbus aus, er trägt eine Daunenjacke. Der Mann geht zum Kofferraum, dann schlendert er zu einem Eingang. Das ist alles. Mehr passiert nicht. Trotzdem hatten sich bis Dienstagmittag 47 000 Menschen diese Sequenz im Internet angesehen. Und es kamen immer weitere und weitere hinzu.

Der Mann war Roger Federer.

Es gibt diese Spezies an Sportlern, die könnten ein Ei zeigen, das sie verspeist haben, sie würden Tausende von anerkennenden Likes im Netz erhalten. Federer zählt zu den Spitzenkräften dieser Gattung, kraft seiner Bedeutung nicht nur im Tennis, sondern grundsätzlich in der Sportwelt. Umso heftiger fielen dementsprechend die Reaktionen aus, als Federer am vergangenen Sonntagabend leibhaftig in Rotterdam ankam und klar wurde: Der Mann im Dunkeln war kein Double, kein Marketinggag, da kam er, der sehr, sehr prominente Leistungssportler, mit dem keiner in Holland noch vor einer Woche gerechnet hatte. Die Rotterdamer jedenfalls waren nicht nur aus dem Häuschen - dieses Häuschen, die Tennishalle, war sogar sofort ausverkauft, von Mittwoch bis Sonntag. Nur am Donnerstag soll es noch ein paar Karten gegeben haben. Aber inzwischen dürfte dieses Kontingent auch vergriffen sein. Bei Federers "Quest for No. 1", wie die Männertour ATP das Arbeitsziel des Schweizers nun benannte, bei Federers Jagd nach der Nummer eins wollen so viele als Zeitzeugen einfach dabei sein.

"Um die Nummer eins zu spielen, ist nicht nur aufregend", ordnete Federer selbst in einem seiner Interviews in Rotterdam ein, "um die Nummer eins zu spielen, ist mehr als verrückt." Nicht dass Federer dieses Gefühl nicht kennen würde, der Beste von allen zu sein. Ende Januar hatte er mit dem Triumph bei den Australian Open als erster Mann 20-mal bei einem der vier Grand-Slam-Turniere gesiegt. 302 Wochen lang war er vorne im Ranking gewesen. Nur: das letzte Mal eben im November 2012. Sollte Federer das Halbfinale erreichen, würde er den Spanier Rafael Nadal ablösen - und keine normale Nummer eins werden. Er wäre der älteste Profi, dem das je gelang. Er ist 36 Jahre alt. Der Amerikaner Andre Agassi hält bislang mit 33 Jahren diesen Rekord.

Es läge in der Natur des Spitzensports, das Erlangen solcher statistischer Marken nicht als primäres Ziel zu benennen, im Grunde sind es Spielereien. Doch Federer definiert eben selbst für sich, was er für erstrebenswert hält, in seiner Position kann er sich diese punktuelle Reizsetzung erlauben. Wem muss er noch etwas beweisen? Das große Gesamtbild Federers ist ohnehin in Stein gemeißelt. Umso herausfordernder ist es für Federer, sich für den Alltag motivierende Ziele zu setzen. Was ihm offensichtlich gelingt. "Ich versuche einfach immer wieder, neue Wege zu finden, um mir den Beruf spannend zu machen", erklärte Federer in Rotterdam auf die Frage, was ihn so lange im Geschäft halte. Nach seinem Sieg in Melbourne etwa sah das so aus, wie nun erst klar wurde: Als er fröhlich "Norman", wie er die Trophäe namentlich anspricht, durch die Gegend trug und ihn so viele feierten, hatte er klammheimlich bereits begonnen, Rotterdam als nächsten Einsatzort zu planen.

Weil Federer meist so lässig und souverän daherkommt, wirkt es oft, als fliege ihm der Erfolg einfach nur zu. Dabei wird gerne übersehen, wie generalstabsmäßig er seine Aufgaben angeht. In den vergangenen Jahren hatte er in Dubai gespielt, er hat dort eine Wohnung, diese Reise wäre zu erwarten gewesen. Federer hatte aber, wie er nun verriet, schon lange mit Rotterdam geliebäugelt, auch weil er wusste: Das Turnier könnte ihm eine größere Chance auf die Nummer eins ermöglichen. Die Halle begünstigt sein Spiel. Er hat auf dem schnellen Belag schon als blondgefärbter 17-Jähriger das Viertelfinale erreicht, zweimal das Event gewonnen. Mit drei Siegen nur könnte er sein Ziel erreichen. Den nächsten Rekord für die Ewigkeit. Das alles wusste er, als direkt am Morgen nach dem Melbourne-Coup sein Manager Tony Godsick bei Rotterdams Turnierdirektor Richard Krajicek eine Wildcard erbat. "I give it a go", sagte Federer jetzt - er will es wissen. Niemand sollte unterschätzen, wie ehrgeizig Federer immer noch ist.

Sein erster Gegner am Mittwoch ist der Belgier Ruben Bemelmans, in der zweiten Runde wartet Philipp Kohlschreiber. Der Deutsche, 34, besiegte am Dienstag den Russen Karen Chatschanow 3:6, 7:6 (1), 7:6 (5). Im Viertelfinale könnte Federer auf Landsmann und Freund Stan Wawrinka treffen. "Wenn es dann für mich noch um die Weltnummer eins ginge, stiege die Bedeutung nochmals", sagte er dem Tagesanzeiger, "es wäre fast wie ein Grand-Slam-Finale für mich."