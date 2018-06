10. Juni 2018, 17:56 Uhr Tennis Rafael Nadal holt elften French-Open-Titel

Rafael Nadal gewinnt zum elften Mal die French Open.

Im Finale gewinnt der Spanier nach drei Sätzen (6:4, 6:3, 6:2) gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Der Österreicher schaute oft ratlos und frustriert in Richtung seiner Box, weil er nicht die von ihm erhoffte Leistung zeigen konnte.

Rafael Nadal hat zum elften Mal die French Open gewonnen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Spanien besiegte den Österreicher Dominic Thiem im Finale am Sonntag 6:4, 6:3, 6:2. Für Nadal ist es der insgesamt 17. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier, nur der Schweizer Roger Federer hat mit 20 noch drei mehr. Nadal bleibt durch seinen Erfolg Weltranglisten-Erster vor Federer, zugleich stellte er einen 45 Jahre alten Rekord ein: Elfmal das gleiche Grand-Slam-Turnier gewann bislang nur die Australierin Margaret Court bei den Australian Open.

"Das ist wirklich unglaublich. Ich bin sehr zufrieden, ich habe mein bestes Match im Turnier gespielt", sagte Nadal auf Französisch. "Es ist unmöglich davon zu träumen, hier elfmal zu gewinnen." Thiem lobte er, ohne dass diesen das trösten konnte: "Dominic ist einer der Spieler, die die Tour braucht. Du wirst hier sicher in den nächsten Jahren gewinnen."

Thiem brauchte im bisher wichtigsten Match seiner Karriere ein paar Minuten Anlaufzeit und verlor gleich seinen Aufschlag zum 0:2. Mit dem sofortigen Rebreak war der 24-Jährige in der Partie und versuchte, Nadal zumeist mit der Vorhand unter Druck zu setzen. Das klappte auch oft, doch beim 4:5 zeigte Thiem wieder Nerven. Mit einem vergebenen Volley und drei Vorhandfehlern ermöglichte er Nadal das nächste Break und nach schon fast einer Stunde Spielzeit den Satzgewinn.

Nadals Bilanz in Paris: zwei Niederlagen - und 86 Siege

Der Titelverteidiger war mit gehörigem Respekt in das Duell der beiden gegangen, denn Thiem konnte schon drei davon gewinnen. Erst zuletzt war er in Madrid erfolgreich, auch dort auf Sand. Bei den French Open mit etwas anderen Bedingungen war Nadal in beiden bisherigen Vergleichen jedoch klar überlegen. Nur zwei Niederlagen stehen dort weiterhin in seiner Bilanz - bei nun 86 Siegen.

Vor den 15 000 Zuschauern auf dem Court Philippe Chatrier, unter ihnen Reals Madrids bisheriger Trainer Zinedine Zidane, legte Nadal zum 3:0 im zweiten Satz nach. Dabei half ihm weniger seine gefürchtete Linkshänder-Vorhand, sondern er profitierte von Thiems nun vielen Fehlern. Der Österreicher schaute oft ratlos und frustriert in Richtung seiner Box, weil er nicht die von ihm erhoffte Leistung zeigen konnte. Das mögliche Rebreak zum 3:4 verpasste er, so dass Nadal weiter davonzog.

Gleich zu Beginn des dritten Satzes verpasste Nadal das nächste Break, indem er vier Chancen ausließ. Thiem wehrte sich, doch beim nächsten Aufschlag musste der Weltranglisten-Achte das Break zum 1:2 hinnehmen. Nadal musste sich im vierten Spiel kurz am linken Handgelenk behandeln lassen. Nach 2:43 Stunden nutzte er seinen fünften Matchball und machte 13 Jahre nach seinem ersten Erfolg elften Triumph in Paris perfekt.