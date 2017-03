14. März 2017, 13:48 Uhr Tennis-Profi Novak Djokovic King Kong trommelt









Körperlich ausgemergelt, mental ausgelaugt: Novak Djokovic fehlten nach seinem größten Erfolg neue Ziele und Motivation. Nun hat der Serbe wieder Biss - auch ohne Boris Becker.

Von Jürgen Schmieder , Indian Wells

Es gibt in jeder Partie von Novak Djokovic diese Ballwechsel, bei denen es aussieht, als sei der Gegner gleichwertig oder gar überlegen - in Wahrheit hat er ohne Zauberschlag keine Chance auf einen Punktgewinn. Djokovic spielt die Bälle aus der Bedrängnis geduldig zurück, so wie ein Mühlespieler bei Attacken des Gegners seine Steine emotionslos über das Spielfeld schiebt. Seine Schläge werden immer präziser und wuchtiger, die des Gegners langsamer und ungenauer. Die Zwickmühle ist aufgestellt, es folgt entweder ein verzweifelter Versuch des Kontrahenten oder ein Gewinnschlag von Djokovic.

Es gibt diese Djokovic-Ballwechsel, die dann in Djokovic-Partien münden wie jene am Sonntagabend in Indian Wells. Der Brite Kyle Edmund wird nach dem 4:6, 6:7 (5) glauben, dass er sich gegen einen der besten Spieler der Welt wacker schlug und im zweiten Durchgang aufgrund des Break-Vorsprungs überlegen war - in Wahrheit hatte er keine Chance, zu gewinnen. Djokovic kümmerte sich um die Ballwechsel, um die er sich kümmern musste. Er wehrte sich gleichmütig gegen die Fallen seines Gegners und baute die eigenen geduldig auf - bei wichtigen Ballwechseln agierte er genauer, aggressiver. "Es war ein guter Test, ich habe wenig Fehler gemacht und gute Ballwechsel gespielt", sagte Djokovic. So beschreiben andere ihr Frühstück.

Djokovic hat mit Djokovic-Ballwechseln und Djokovic-Partien bislang zwölf Grand-Slam-Turniere gewonnen, mehr haben nur Roger Federer (18), Rafael Nadal und Pete Sampras (beide 14) geschafft. Vor einem Jahr, nach dem Sieg bei den French Open, waren die Pokale sämtlicher Grand-Slam-Turniere in seinem Besitz, er hatte die meisten Punkte in der Geschichte der Weltrangliste auf seinem Konto, er war unter den besten Tennisspielern der Allerbeste. Mehr gibt es nicht zu schaffen in diesem Sport, Djokovic stand auf dem Gipfel und blickte hinab auf all die anderen.

Unkonzentriert und lustlos

Danach jedoch gab es immer seltener Djokovic-Ballwechsel und Djokovic-Partien, in Wimbledon scheiterte er in der dritten Runde, bei Olympia verlor er die erste Partie und kürzlich in Australien das zweite Spiel. Dazwischen erreichte er bei den US Open das Finale, profitierte dabei aber auch von den Aufgaben seiner Gegner. Er wirkte bisweilen wie eine abgemagerte Version seiner selbst, als wäre er nicht nur gegen Gluten allergisch, sondern gegen alle Nahrungsmittel der Welt. Er agierte unkonzentriert und lustlos und war plötzlich nur noch die Nummer zwei der Weltrangliste.

Es muss an dieser Stelle freilich erwähnt werden, dass sich von den besten 100 Spielern der Welt genau zwei darüber geärgert hätten, wenn sie so wenige Partien gewonnen hätten wie Djokovic. Die beiden sind: Andy Murray, der einzige Spieler, der in der Weltrangliste ganz vorne liegt. Und natürlich Djokovic selbst, der zugibt, dass ihn Niederlagen doch tierisch nerven. So ist das nun mal, wenn einer so gut ist, dass er enttäuscht sein muss, wenn er nicht mehr der Beste ist.