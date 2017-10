30. Oktober 2017, 18:03 Uhr Tennis "Martina Hingis dachte immer drei Schläge voraus"

Triumph in Wimbledon: Martina Hingis wird 1997 zur jüngsten Siegerin der All England Championships.









Feedback

Mit 16 wurde Martina Hingis Nummer eins, mit 37 hört sie auf - als beste Doppelspielerin der Welt. Roger Federer und andere Weggefährten blicken zurück auf eine ungewöhnliche Laufbahn.

Von Simon Graf, Marco Keller und René Stauffer

Die Schweizerin Martina Hingis zählt nicht zu den konstanten Seriensiegerinnen im Tennis, war aber doch eine der spannendsten Figuren. Schon als 16-Jährige wurde sie Nummer eins der Weltrangliste und stand dort 209 Wochen. 2002 beendete sie verletzungsbedingt ihre Einzelkarriere, 2007 zog sie sich nach einer positiven Kokain-Probe zurück. Später errang sie noch Grand-Slam- und Olympiaerfolge im Doppel und Mixed. Hingis' letzte Partie war am Samstag eine Halbfinal-Niederlage an der Seite ihrer Partnerin Chan Yung-Jan (Taiwan) beim Saisonabschluss 2017 in Singapur. Fünf Weggefährten blicken zurück:

Chris Evert (USA), zwölffache Grand-Slam-Siegerin: "Immer drei Schläge voraus"

"Martina spielte immer so flüssig und ­intelligent, sie hat ihre Gegnerinnen nie weggedrückt. Das erinnerte mich an mich. Wir sind beide keine Kraftpakete und nicht 185 Zentimeter groß, aber wir konnten den ganzen Tag auf dem Platz stehen, wenn es sein musste. Ich konnte mich gut in sie hineinversetzen, wir haben beide konstant gespielt und die Gegnerinnen zu Fehlern gezwungen. Martina dachte ­immer drei Schläge voraus, das machte sie einzigartig. Und sie brachte frischen Wind auf die Tour. Von der Verbissenheit vieler anderer war bei ihr nichts zu sehen, aber man hat genau gespürt, dass sie im Innern unbedingt gewinnen wollte.

Das Wunderbare an ihr ist: Sie war die Nummer eins im Einzel und dominierte ihre Ära, dann kam sie zurück und gewann noch so viele Grand-Slam-Titel im Doppel. Niemand hat das je geschafft. Und sie ist so gut, sie hat mit jeder Partnerin, mit der sie spielte, auch gewonnen. Ich dachte immer, Martina Navratilova sei die größte Doppelspielerin aller Zeiten, aber Martina stelle ich auf die gleiche Stufe. Sie spielte so lange so erfolgreich, weil sie das Tennis so liebt und auch andere Interessen hat. Sie ist kein Roboter. Das merkte man auf dem Platz."

Roger Federer, 19-facher Grand-Slam-Sieger: "Ein Glücksfall für mich"

"Ich möchte mich bei Martina bedanken für alles, was sie getan hat. Ihre Partien waren wunderbar. Sie hat eine große ­Leidenschaft für das Tennis, und es wäre gut, wenn ihr Leben weiter mit diesem Sport verbunden bleiben würde. Ich bin gespannt, was sie nun machen wird. Vor ihr war es Marc Rosset, der im Schweizer Tennis das Träumen erlaubte. Dann kam sie, und diese Träume wurden größer. Sie gewann Grand Slams und ­wurde die Nummer eins, etwas, das man in der Schweiz zuvor nicht gekannt hatte. Und das schon mit 17 Jahren. Das verdient ­Respekt.

Ich erinnere mich gut, wie kompliziert für mich in diesem Alter alles war. Es ist schade, dass wir sie nicht mehr spielen sehen werden. Aber es ist kein Schock, denn im Einzel hatte sie ja schon lange aufgehört. Und ich vernahm schon vor Monaten, dass dies ihre letzte Saison sein könnte. Sie hatte viel Talent und Antizipationsvermögen, aber da wurde auch hart gearbeitet. Martina war eine der ­Personen, die mir zeigten, was es braucht, um die Nummer eins zu sein. Ein Glücksfall für mich. Sie war immer sehr freundlich, offen und aufrichtig, das mag ich. Ich bin froh für sie, dass sie den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören gefunden hat."