21. Mai 2018, 18:28 Uhr Tennis: Männer Viel Positives für Paris

Rom-Sieger Rafael Nadal lobt Finalgegner Alexander Zverev, der den spanischen Ausnahme-Athleten auf Sand in Verlegenheit bringt. Eine Regenpause bringt die Wende.

Nach ihrem denkwürdigen Endspiel im Foro Italico tauschten die besten Tennisspieler dieses Frühjahres freundliche Worte aus. Alexander Zverev, 21, lobte seinen Bezwinger Rafael Nadal, 31, als "großartigen Champion" und "besten Sandplatzspieler aller Zeiten". Der Spanier bewunderte im Gegenzug die "tolle Gegenwart" seines Kollegen und versprach ihm "eine noch bessere Zukunft". Ein nettes Geplänkel nach einem hochklassigen Finale.

Eine Woche vor den French Open in Paris hatte Zverev Nadal an den Rand der Niederlage gebracht, bis zu den Regenunterbrechungen im dritten Satz lag der gebürtige Hamburger auf Kurs, den Spanier im fünften Duell zum ersten Mal niederzuringen. Erst nach zwei Stunden musste sich Zverev 1:6, 6:1, 3:6 geschlagen geben. "Das ist schon bitter", sagte er, wollte sich aber nicht lange ärgern: "Hinter mir liegen drei unglaubliche Wochen. Daher nehme ich viel Positives mit nach Paris." 13 Siege in Serie, die Titel in München und Madrid, das Halbfinale in Monte Carlo und das Endspiel in Rom zeugen von Zverevs bislang herausragender Sandsaison.

In Paris, dem Reich des Sandplatzkönigs Nadal, gilt er nun als erster Herausforderer. Hinter dem zehnmaligen Champion ist er an Position zwei gesetzt, beide können daher erst im Finale aufeinandertreffen. Bislang ist Zverevs Bilanz bei den vier Grand-Slam-Turnieren überschaubar, das Achtelfinale 2017 in Wimbledon ist sein bestes Resultat. Nadal ist jedoch sicher, dass Zverevs Durchbruch nicht mehr lange auf sich warten lässt. "Wenn er in den nächsten zwei Jahren bei Grand Slams nicht gut spielt, könnt ihr zu mir kommen und sagen: ,Du hast keine Ahnung von Tennis'", sagte Nadal.