Beim Turnier in Wimbledon im Juli 2017 trat Novak Djokovic ein letztes Mal an, bevor er sich eine Auszeit nahm. Nun kehrt er zurück - gestärkt, wie er sagt.









Novak Djokovic kehrt nach sechsmonatiger Auszeit auf die Tennis-Profitour zurück.

Nach einer Schaffens- und Sinnkrise wirkt der aufgeräumter denn je.

Von Gerald Kleffmann

Langweilig ist es Novak Djokovic nicht gewesen in den zurückliegenden sechs Monaten. Er ist erneut Vater geworden, nach Stefan, 3, kam Tara auf die Welt. Er hat sich um seine Stiftung gekümmert, die sich für Kinder einsetzt. Er hat Basketballspiele besucht und in Amerika Kobe Bryant getroffen, die Lakers-Legende. Auch mit Schauspielerin Goldie Hawn plauderte er, in Beverly Hills anlässlich eines Charity-Abends. Djokovic sah gut aus wie immer, schlank, strahlend, die Haare akkurat gekämmt.

"Ich hatte die Gelegenheit, erstmals seit ich professionell Tennis spiele, so viel Zeit zu haben, um mich mental, physisch, emotional zu entspannen, um mich neu zu kalibrieren", sagte jetzt Djokovic im ersten Interview seit Monaten, das er der englischsprachigen Online-Plattform Sport360 gab. An diesem Freitag bestreitet er sein erstes Match seit dem 12. Juli dieses Jahres, beim Einladungs-Event in Abu Dhabi trifft er auf den Sieger der Partie zwischen dem Russen Andrej Rublew und dem Spanier Roberto Bautista Agut.

Das erste Spiel seit Wimbledon

"Es ist mein erstes Spiel seit Wimbledon", erinnerte sich Djokovic, am 12. Juli gab er im Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Berdych auf. Sein verletzter Ellbogen, der ihn ein Jahr lang geplagt hatte, zwang ihn zur grundlegenden Auszeit. "Wahrscheinlich freue ich mich nun mehr als jeder andere, hier zu spielen", befand der 30-jährige Serbe, womit er wohl nur teils recht hatte. Nachdem die Weltspitze im Männertennis eine eigenwillige zweite Hälfte erlebte, weil mehr und mehr Akteure vorzeitig ihre Saison beendet hatten, sehnt die Tour jedes Comeback ihrer Besten herbei. Bei diversen Top-Profis ist weiterhin unklar, ob sie es schaffen, sich für das erste Grand-Slam-Turnier 2018, das Mitte Januar in Melbourne beginnt, rechtzeitig zurückzumelden.

Stan Wawrinka, Sieger der Australian Open 2014, hatte zwei Eingriffe am linken Knie zu ertragen, für eine Teilnahme in Abu Dhabi sah er sich im letzten Moment nicht bereit. Wie Rafael Nadal, der Weltranglisten-Erste, der nach einem spektakulären Jahr mit Titeln bei den French Open und US Open mit alten Kniebeschwerden kämpft. Von den Big Four, den "die großen Vier" genannten prägenden Profis der vergangenen 15 Jahre, quält sich auch Andy Murray, die Hüfte ist es bei ihm.

So wirkt es wie ein ironisches Zeichen des Schicksals, dass der Älteste, der 36-jährige Roger Federer, der vor einem Jahr zur gleichen Zeit nach einer sechsmonatigen Zwangspause leistungsmäßig das größte Fragezeichen darstellte, bislang seine Vorbereitung sorgenfrei bestritt. Den einzigen Rückschlag wird er verkraften. Er konnte seinen Titel als "Most Stylish Man", den das Magazin GQ vergibt, nicht verteidigen.