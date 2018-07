14. Juli 2018, 16:36 Uhr Tennis 10:8 im Fünften: Djokovic zermürbt Nadal

Tennisprofi Novak Djokovic erreicht zum fünften Mal in seiner Karriere das Endspiel von Wimbledon.

Im Halbfinale setzt er sich gegen Rafael Nadal in fünf Sätzen durch. Nun geht es gegen Kevin Anderson.

Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum fünften Mal das Endspiel von Wimbledon erreicht. Im Halbfinale gegen den spanischen French-Open-Gewinner Rafael Nadal setzte sich der 31-jährige Serbe im Nachsitzen am Samstag mit 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 durch und trifft am Sonntag (15 Uhr MESZ/Sky) auf den Südafrikaner Kevin Anderson.

Das Halbfinale zwischen Nadal und Djokovic war am Freitagabend um kurz nach 23 Uhr in London wegen der fortgeschrittenen Zeit nach drei Sätzen unterbrochen worden. Zuvor hatte sich Anderson in 6:36 Stunden im zweitlängsten Spiel und längsten Halbfinale der Wimbledon-Geschichte mit 26:24 im fünften Satz gegen den US-Amerikaner John Isner behauptet.

"Für solche Spiele lebt man"

"Das war eines der härtesten Matches, das ich jemals gespielt habe", sagte Djokovic nach dem epischen Duell mit dem spanischen Weltranglistenersten: "Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Nach allem, was ich in den letzten 15 Monaten durchgemacht habe, geht mir vieles durch den Kopf. Für solche Spiele lebt man."

Djokovic, der nach Verletzungen und einer anhaltenden Formkrise im Mai sogar erstmals seit zwölf Jahren aus den Top 20 der Weltrangliste gefallen war, hat nun die Chance auf seinen 13. Grand-Slam-Titel, den ersten seit dem Gewinn der French Open 2016. In einem Major-Endspiel hatte er zuletzt bei den US Open im gleichen Jahr gestanden. Im 52. Duell mit dem French-Open-Sieger Nadal feierte er den 27. Sieg. Keine Paarung hat es im Profitennis häufiger gegeben.