Roger Federer spricht im Interview über die Erziehung seiner beiden Zwillingspaare auf der Tennistour - und eine Angst, die ihn bisweilen auf dem Platz befällt.

Interview von René Stauffer

Roger Federer ist der erfolgreichste Profi der Tennisgeschichte. Ende Januar gewann der 35 Jahre alte Schweizer bei den Australian Open seinen 18. Grand-Slam-Titel - nach einer verletzungsbedingten Auszeit von sechs Monaten. Beim ATP-Turnier in Indian Wells reflektiert er seinen Sieg in Melbourne und spricht über seine Familie mit den Zwillingspärchen Myla Rose und Charlene Riva, 7, sowie Leo und Lennart, 2.

SZ: Vier Autos waren nötig, um Sie und Ihre Entourage am kleinen Flughafen von Indian Wells abzuholen. Mit wie vielen Leuten sind Sie nach Kalifornien gekommen?

Roger Federer: Ja, wie viele sind wir überhaupt? Ich glaube, 14. Mit den Eltern, mit Tony (Godsick; Manager, d. Red.), mit meiner Familie, mit Dani (Troxler, Physiotherapeut), mit Ivan (Ljubicic, Coach) und den Kindermädchen.

Sie kamen am vergangenen Sonntag an, als es in der Gegend ziemlich stürmte. Sie sollen bleich gewesen sein, als Sie das kleine Flugzeug verließen ...

Ja, gut ... Es erinnerte mich an die Zeit, als ich jeweils mit der Crossair von Basel nach Frankfurt flog. Da wurde mir auch immer schlecht. Immer im Wind und in den Wolken, dazu noch ganz hinten im Flugzeug. Dann riechst du noch das Kerosin, das machte mich früher halb wahnsinnig. Es hat ja gewütet, als wir hier ankamen. Die Palmen neigten sich extrem zur Seite, es war eine Art Wirbel- und Sandsturm. Dann hatte ich auch noch eines der Kinder auf meinem Schoß. Mir wurde richtig heiß.

Haben Sie in solchen Situationen manchmal Angst?

Nicht gerade Angst. Mir war einfach zum Erbrechen übel. Ich dachte schon: Wo ist der Beutel? Aber irgendwann konnte ich aussteigen, und es kam ein Windstoß. Da ging es mir besser.

Kamen Sie direkt aus Dubai?

Ja, der Linienflug bis nach Los Angeles war kein Problem. Es war nur der kurze Flug von Los Angeles hierher, über die Berge. Da windet es immer.

Sie sind ja ein Pionier auf dem Gebiet, mit einer großen Gruppe um die Tenniswelt zu reisen. Ist es für Ihre Familie schwieriger geworden, nachdem Sie ein halbes Jahr ausgesetzt hatten?

Nicht unbedingt. Es war ja nicht so, dass wir sechs Monate am gleichen Ort blieben. Wir waren etwa sechs Wochen in Valbella, zwei Wochen in New York, dann sechs Wochen in Dubai.

Immer mit Familie?

Ja. So gesehen, waren wir doch immer - wie soll ich sagen? - auf Achse. Darum ist der Unterschied für die Kinder jetzt nicht groß spürbar, aus meiner Sicht. Was inzwischen gut ist: Am Anfang wollten Mirka und ich nie getrennt sein. Da war es undenkbar, dass ich ein Turnier ohne sie spiele. Heute wissen wir, dass es einfacher ist, wenn ich manchmal allein zu einem Turnier reise, wie nach Shanghai. Dass wir nicht gemeinsam elf Stunden reisen müssen, Jetlag, wieder zurück, wieder Jetlag ...

Muss Ihre Familie einen Preis dafür zahlen, dass Sie noch Tennis spielen?

Ich denke nicht. Ich finde es unglaublich interessant für die Kinder, dass sie die Welt sehen können. Bei uns ist immer viel los. Vor allem, weil wir in einer großen Gruppe reisen, wird es ihnen nicht langweilig. Es gibt auch genug andere Kinder um uns, da wir viele Freunde auf der Tour haben.

Die Tennistour als eine Art Lebensschule für Ihre Kinder?

Natürlich verpassen sie auch Sachen, die andere Kinder haben, im Kindergarten oder in der Schule. Andererseits haben sie etwas anderes, von dem sie profitieren können. Wie ich es selbst als Tennisspieler ja auch hatte, als ich mit 14, 16, 18 herumreisen durfte, während andere in der Schule waren. Beides hat positive Seiten, klar.

Könnte das Herumreisen mit der Familie Ihre Karriere verkürzen?

Gefühlsmäßig ist der Rhythmus für sie heute einfacher als je zuvor. Weil sie nur auf die großen Reisen mitkommt, etwa nach Australien oder jetzt nach Amerika, wo wir vier Wochen bleiben, zusammen mit Miami. Und dann sind wir bis Ende des Jahres mehr oder weniger in der gleichen Zeitzone, abgesehen von den US Open. Das ist eigentlich alles sehr einfach.