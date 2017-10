22. Oktober 2017, 09:48 Uhr Tennis Görges ist jetzt besser als Kerber









Feedback

Im Finale von Moskau besiegt Julia Görges Daria Kasatkina aus Russland.

Dreimal war sie 2017 schon in Finals gestanden, dreimal hatte sie verloren. Nun steigt sie wieder in die Top 20 der Weltrangliste auf.

Auch für Carina Witthöft ist es ein überragendes Wochenende.

Von Gerald Kleffmann

Als der Ball im Feld von Daria Kasatkina landete, begann Florian Zitzelsberger bereits zu weinen. Er rieb sich die Augen, aber noch stand eine letzte Entscheidung an: Die Russin ließ den Aufschlag von Julia Görges überprüfen, mittels der im Tennis gängigen Videotechnik namens Hawk Eye. Es stand 6:1, 5:2, 40:15, die Sekunden tickten, die Deutsche sah hoch zur Leinwand, wo die Sequenz noch einmal überprüft wurde - ihr Aufschlag war klar auf der T-Linie gelandet. Damit war das Match entschieden. Ein Match, das Julia Görges nicht so schnell vergessen wird.

Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe, die inzwischen in Regensburg lebt, mit Zitzelsberger, der auch ihr Physio auf der WTA Tour ist, sie hat wieder ein Turnier gewonnen. Ihr erstes seit 2011. Dreimal war sie 2017 schon in Finals gestanden, dreimal hatte sie verloren. Nun steigt sie wieder in die Top 20 der Weltrangliste auf, dabei war sie zwischenzeitlich aus den Top 100 gefallen. Sie ist nun, eine im Grunde höchst erstaunliche Nachricht, beste Deutsche im globalen Ranking. Denn Angelique Kerber, 2016 noch zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin und Nummer eins der Welt, auch weit ins Jahr 2017 hinein ganz oben geführt, rutscht nun aus den Top 20 raus. Kerber verpasste die WTA Finals, auch die B-WM in Zhuhai, China. Dort darf nun Görges spielen Ende Oktober.

Als Görges die Endgültigkeit ihres Erfolges in Moskau beim Kremlin Cup realisierte, schlug sie die Hände vors Gesicht. Die WTA hatte diese Momente sogleich per Twitter-Filmchen ins Internet gestellt. Kasatkina ging auf ihre Seite, umarmte sie lange. Schon das war nett. Aber richtig rührend wurde es, als Görges zu Zitzelsberger schritt und sich die beiden schluchzend nicht mehr losließen, quasi ein DiCaprio-Winslet-Moment. In diesem Augenblock bündelten sich all die Anstrengungen, Enttäuschungen und dann wieder Hoffnungen, die Görges mit ihrem Team durchlebt hatte in den vergangenen Monaten.

2012 war Görges 15. - da stiegen die Erwartungen

Im Grunde hatte sich ein solcher Erfolg aber angebahnt, Görges hat ihr Glück, wenn man so will, regelrecht erzwungen. "Es fühlt sich großartig an, ich bin so glücklich. Ich habe hart für diesen Moment gearbeitet", sagte sie in Moskau nach dem Sieg. War 2016 noch Kerbers Jahr gewesen, die damals die beste Balance zwischen Ehrgeiz, Wille, Fleiß und Zuversicht fand, war es 2017 Görges, die am Aufgeräumtesten wirkte im deutschen Lager. "Sie arbeitet hochprofessionell mit ihrem Trainer Michael Geserer und hat ein enges Team um sich herum", lobte kürzlich Dieter Kindlmann, der deutsche Coach aus dem Allgäu, der früher Maria Scharapowa als Hitting Partner diente und heute die Amerikanerin Madison Keys trainiert. "Am Ende zahlt sich konstantes Arbeiten immer aus."

Auch Barbara Rittner schwärmte. "Die Krönung als Abschluss eines beeindruckend konstanten Jahres", sagte die frühere langjährige Fed-Cup-Teamchefin, die nun in der neuen Position als Head of Women's Tennis im Deutschen Tennis Bund (DTB) angestellt ist, dem Sport-Informationsdienst. Im April hatte Rittner auch gemeinsam mit Görges gejubelt, als die in Stuttgart den Fed-Cup-Abstieg gegen die Ukraine mit souveränen Auftritten verhinderte.