13. März 2018, 20:20 Uhr SV Werder Bremen Tor eingeflüstert

Premiere in Bremen: Milot Rashica erzielte beim 3:1 gegen Köln sein erstes Tor für Werder.

Mit seinem wichtigen Tor im Abstiegsduell gegen Köln zeigt Milot Rashica erstmals sein Können für Werder Bremen. Langfristig soll er die Rolle von Claudio Pizarro ausfüllen, der bei seiner Stippvisite an der Weser gefeiert wird.

Von Jörg Marwedel , Bremen

Wenn der Dortmunder Mario Götze es nicht verdrängt hat, wird er zuweilen noch an seinen Spießrutenlauf im Trikot des FC Bayern im Dortmunder Stadion denken und an jene BVB-Fans, die ein Bayern-Shirt mit seiner Nummer 19 zerrissen. Auch Hakan Calhanoglu wird unschöne Erinnerungen haben an seine Rückkehr nach Hamburg im Dress von Bayer Leverkusen. Da flogen Bierbecher Richtung "Stadt-Feind Nummer eins", wie ihn die Sport-Bild nannte, weil er die Freigabe vom HSV mit einer dubiosen Krankschreibung forciert hatte. Ganz anders ...