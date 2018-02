10. Februar 2018, 22:22 Uhr Stuttgart - Gladbach (15.30 Uhr) Geister zum Leben erwecken









Stuttgarts Präsident lädt die Meistermannschaft von 2007 zum Heimspiel ein. Von den einstigen jungen Wilden sind beim VfB immer noch Mario Gomez, Christian Gentner und Andreas Beck aktiv.

Von Anna Dreher

Auf ein paar Spieler muss Wolfgang Dietrich am Sonntag verzichten. Es ist auch möglich, dass der Präsident des VfB Stuttgart sie gar nicht erst eingeladen hat. Mario Gomez zum Beispiel, Christian Gentner oder auch Andreas Beck. Dietrich will vorleben, dass die Tradition dem VfB immer noch wichtig ist: "Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass wir einen guten Kontakt zu unseren ehemaligen Spielern pflegen", sagt er. Dietrich hat schon die Aufstiegsmannschaft von 1977, die Meister von 1992 und die DFB-Pokalsieger von 1997 eingeladen. Erst gibt es einen Empfang mit Führung durch das Nachwuchsleistungszentrum und dann gehen alle zusammen zum Fußballschauen ins Stadion. Am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) sind die Spieler dran, mit denen der schwäbische Bundesligist 2007 zuletzt Deutscher Meister wurde.

Der VfB Stuttgart, den die geladenen Ex-Spieler wie Timo Hildebrand, Cacau, Serdar Tasci und Pavel Pardo am Sonntag sehen werden, hat nur noch sehr wenig mit ihrer damaligen Mannschaft zu tun. Außer, dass Mario Gomez, Christian Gentner und Andreas Beck zum Stuttgarter Kader gehören - und deswegen nicht auf der Tribüne sitzen. Dass einer von ihnen am letzten Spieltag nach einer Serie von sieben Siegen als Tabellenführer per Volleyabnahme wie Thomas Hitzlsperger den Ausgleich erzielt und dann wie Sami Khedira mit dem Kopf das Tor zur Meisterschaft macht, ist jedoch unwahrscheinlich bis unmöglich. Die einzige Serie, mit der die Stuttgarter Mannschaft von heute aufgefallen ist, war eine ohne Punkte.

Die Stimmung in Stuttgart hat sich nach dem 1:1 in Wolfsburg etwas beruhigt

Tayfun Korkut soll das beenden und aus dem VfB von heute wieder ein bisschen mehr den VfB von 2007 machen. Seit zwei Wochen ist er für die sportliche Leistung der Schwaben verantwortlich und versucht, seine Aufgabe mit Optimismus anzugehen. Als Bundesliga-Trainer ist das kein schlechtes Stilmittel, wobei sich der Optimismus in Stuttgart in der jüngeren Vergangenheit eher selten gezeigt hat. Etwas anderes aber bleibt Korkut kaum übrig. Vor seinem ersten Heimspiel als VfB-Trainer am Sonntag hat er also Zuversicht sprechen lassen. "Wir sind hier zu Hause. Das ist unser Platz", sagte der 43-Jährige. "Wir haben den Vorteil, dass wir die Unterstützung der Fans haben. Dieses Plus gilt es zu nutzen."

Nun sind diese Sätze vor einem Heimspiel an und für sich eher normal. Aber so ganz sicher kann sich Korkut der Unterstützung der Fans eben nicht sein. Schon zur Begrüßung hätten sie ihn eigentlich am liebsten gleich wieder verabschiedet, in sozialen Netzwerken wurde gegen ihn gewettert und beim ersten öffentlichen Training hatten mehr als 200 Fans ziemlich laut geschwiegen. Und das, obwohl Korkut eigentlich einer von ihnen ist, ein Stuttgarter wohnhaft in Bad-Cannstatt - wie der VfB. Das 1:1 gegen den VfL Wolfsburg vergangene Woche hat die Stimmung zumindest etwas beruhigt.

Dabei sind die Reaktionen gegen Korkut ja vielmehr Ausdruck des Unverständnisses gegenüber Sportchef Michael Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich: verantwortlich für die Entlassung des beliebten Ex-Trainers Hannes Wolf, der nach sieben Niederlagen in acht Spielen das Stilmittel Optimismus nicht mehr einsetzen konnte. "Die Fans sind verunsichert. Ich kann die Empörung verstehen", sagte Dietrich diese Woche. "Man sollte aber nicht nur auf die Wirkung schauen, sondern auch auf die Ursache." Und die liegt seiner Meinung nach nicht allein im Trainerwechsel, sondern an den vielen verpassten Punkten zuvor und Tabellenplatz 14.

Korkuts Maßnahme: Weniger rotieren, dadurch stabilisieren

Dass die Fans gegen Gladbach nun Verständnis für das Verständnis ihres Klub-Präsidenten aufbringen und sich mit Unmutsäußerungen zurückhalten, ist eher nicht zu erwarten. Es sei denn, Korkuts Optimismus zeigt Wirkung. Der Deutsch-Türke hat zumindest personell keine Probleme: Holger Badstuber hat seine Adduktorenprobleme offenbar auskuriert und könnte spielen. Korkut setzte zwar gegen Wolfsburg schon auf erfahrene Profis, will aber nicht groß rotieren. "Unter meiner Regie wird es keine Wechsel von Woche zu Woche geben", sagte er. Und: "Es gibt Positionen, auf denen man nicht so viel ausprobieren sollte. Vor allem nicht in unserer Phase. Wir brauchen in den nächsten Wochen Stabilität."

Vor allem er selbst braucht diese Stabilität, um überzeugen zu können. Dem Ruf, ein Trainertalent zu sein, wurde er nach seinen Stationen in Hannover, Kaiserslautern und Leverkusen nicht gerecht. Von seinen vergangenen elf Heimspielen als Bundesliga-Trainer konnte er keines gewinnen. Und Gladbach ist seit sieben Spielen gegen den VfB ohne Niederlage. "Wir müssen schnell eine klare Struktur rein bekommen, eine klare Idee haben", sagte Korkut. Auch deswegen will er die richtige Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern finden, die mit einer gemeinsamen Zielsetzung agieren: "Jeder der Spieler will seinen Teil zum Erfolg beitragen", sagte Korkut. "Wir haben einen guten Geist in der Mannschaft." Und der Geist von 2007 ist am Sonntag ja auch im Stadion.